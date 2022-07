Plenković o Milanoviću: Ponaša se kao pijanac u birtiji, politika koju on vodi je štetočinska..

Premijer Andrej Plenković danas boravi u Istri. U Puli se sastao s istarskim županom Borisom Miletićem i gradonačelnikom Pule Filipom Zoričićem. Uz Plenkovića u Istru su stigla i tri ministra: Vili Beroš, Davor Filipović i Oleg Butković, javlja Dnevnik.hr

Plenković je obišao tunel Učka, u Buzetu obilazi Istarski vodovod, u Kanfanaru tvornicu BAT-a. U Puli je u društvu ministra Vilija Beroša obišao i opću bolnica Pula nakon čega su uslijedile izjave za medije.

- Vidimo da je nivo vode nešto niži nego inače. Bit će dovoljno vode i za pučanstvo, gospodarstvo i turizam. Imamo najjaču sezonu. U Istri imamo dva posto više dolazaka i noćenja u odnosu na rekordnu 2019. godinu - rekao je Plenković.

Na pitanje novinara o smjernicama koje je Vlada usvojila, a tiču se uštede energije, premijer je rekao: "Dali smo ih na vrijeme. Jučer je ministar vrlo detaljno o njima govorio. Svatko tko je ozbiljan razumjet će ih. Smjernice su smjernice. To nije nešto obavezno, ali očekujem da će u ovakvim trenucima svatko dati svoj doprinos".

Ponovno je kritizirao i predsjednika Zorana Milanovića. Povod su bile Milanovićeve izjave o visokom predstavniku za BiH Christianu Schmidtu

- Netko tko nije hrvatski političar, nije Hrvat, nije iz hrvatski medija, politički analitičar i komentator koji su već oguglali na primitivizam, divljaštvo, najniže uvrede, grubosti i snižavanje političke kulture na razinu koja je primjerenima pijancima u nekoj kavani prije 50 godina, a ne političarima, nije naviknut na tako što - kazao je Plenković i dodao:

- On se našao uvrijeđenim jer ga je Milanović namjerno vrijeđao. Rezultat toga je da on nije napravio iskorak za Hrvate u BiH. Milanović vodi javno nastupanje tako da nanese štetu Vladi, to je njegov smjer. To je štetočinska politika s isključivo zlim namjerama koje Hrvatskoj donose samo negativu i štetu. To je primitivizam i dovođenje svega na razinu gdje svatko može svakome reći što želi. To je katastrofa za hrvatsku kulturu i hrvatski politički dijalog - kaže Plenković.

Komentirajući izjavu predsjednika Milanovića da je "ruski čovjek", premijer je rekao: "Koliko ja znam, on je taj koji propagira ruske stavove sada već dobrih godinu dana i on kao 'ruski čovjek' sada valjda nastoji kamuflirati pa optužiti druge." Ponovio je i kako već dugo ne sluša njegove izjave, piše Dnevnik.hr.

- Jeste li sigurni da je govorio o meni? Da nije govorio o sebi? pitao je novinare. "Ja mislim da je on govorio o sebi.". dobacio je.

"Puno je koristi napravio za Hrvate u BiH", dodao je ironično premijer te uputio poruku: "Sve što smo mi učinili konstruktivno, on je razorio, minirao i onemogućio. To je čovjek koji radi štetu."

