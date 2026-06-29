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VELIKA SVAĐA OKO PARIZA

Plenković o paradi: Ako Kundid ne ispuni što je Anušić najavio, očekujem njegovu ostavku...

Piše 24sata,
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Plenković o paradi: Ako Kundid ne ispuni što je Anušić najavio, očekujem njegovu ostavku...
Zagreb: Dan državnosti obilježen pokaznim vježbama Hrvatske vojske i policije te prigodnim letačkim programom na kojem je sudjelovao Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade | Foto: Marko Prpic /PIXSELL

Ovakva izolacionistička politika, gdje on po petu ili šestu godinu pjeva ruske pjesmice, je velika nacionalna sramota. Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to posebno važno, inzistirat ćemo na poštovanju zakona, kaže premijer

Protokolarno, ceremonijalni boravci pripadnika HV-a nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane Ivana Anušića. To nije ni vojna misija, ni EU, ni NATO, ni 'Koalicija voljnih', kazao je Andrej Plenković, odgovorivši Zoranu Milanoviću i njegovoj tvrdnji da pripadnici hrvatskih oružanih snaga neće otići u Pariz.

- Mi ćemo inzistirati, Anušić će inzistirati prema Tihomiru Kundidu, da Hrvatska vojska tamo bude jer je pozvana - rekao je, prenosi N1.

PREKIPJELO MU Milanović o Plenkoviću: Prijeti mlohavom motkom, vojska neće u Pariz. Ja sam sudac i VAR soba
Milanović o Plenkoviću: Prijeti mlohavom motkom, vojska neće u Pariz. Ja sam sudac i VAR soba

- Ovakvo ponašanje je samo potvrda, Milanović već pet godina nije bio u Ukrajini, cijelo vrijeme ima anti EU narativ, govori protiv EU, Praktički je i protiv NATO-a, protiv je onoga što radi SAD, a sada je protiv Francuske - dodao je Plenković.

- Ovakva izolacionistička politika, gdje on po petu ili šestu godinu pjeva ruske pjesmice, je velika nacionalna sramota. Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to posebno važno, inzistirat ćemo na poštovanju zakona - kaže premijer te nastavlja: "Ako se dogodi da Kundid izda neku nepostojeću usmenu zapovijed, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, u tom trenutku očekujem njegovu ostavku."

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