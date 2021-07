Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a koja je počela u 14 sati, premijer Andrej Plenković obratio se medijima.

Poručio je kako su u HDZ-u zadovoljni rejtingom stranke nakon prve godine mandata, a zatim se osvrnuo i na sutrašnju svečanost na Pelješkom mostu.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković nakon sjednice

- Nakon otvaranja Istarskog ipsilona sutra je i fizičko spajanje zadnjeg elementa Pelješkog mosta, to nije otvaranje nego jedan događaj koji simbolizira spajanje juga Hrvatske s ostatkom zemlje - rekao je Plenković i dodao da će Hrvatska time riješiti pitanje staro više od 300 godina.

- Kad bude otvaranje bit će pozvani svi, sada bi bilo dobro da se ovi grintavci ne sekiraju - poručio je.

Upitan je li sve oko Pelješkog mosta riješeno s BiH strane, koja je na početku negodovala i zahtijevala da bude viši, a luk širi, Plenković je rekao da je most visok 55 metara.

- Ako odete u Istanbul, vidjet ćete da su njihovi mostovi samo malo viši. Prema tome, 55 metara je i više nego dovoljno visok most, mi smo učinili sve. Vidim da ima puno komentara ljudi koji pišu tko je više dao za most, tu je Branko Bačić koji jako dobro zna koja je stranka tada prva sugerirala izgradnju, to je bio HDZ iz Dubrovačko-neretvanske županije, a ne SDP, ali nije bitno. Važno je da ovaj nacionalni projekt ima potporu, neki su bili protiv pa su malo kasnije bili za - istaknuo je dodavši kako je Pelješki most strateško pitanje oko kojeg se svi trebaju okupiti i biti zadovoljni da je realiziran članstvom u EU.

- Svatko je dao neki doprinos, netko malo više, netko malo manje. A ono što je bilo presudno za odluku Europske komisije za financiranje ovog mosta je veliki dokument koji smo radili mjesec dana prije četiri godine - poručio je istaknuvši kako su s BiH sva pitanja riješena.

- Most je prekrasan. Gradila ga je kompanija koja ima sve reference, koja gradi mostove i od 50-ak kilometara i koji idu malo iznad malo daljih razina iznad mora i veselim se što ćemo iduće godine svi zajedno moći putovati do Dubrovnika kroz hrvatski teritorij. To je zajedničko postignuće svih - naglasio je.

Proslava oluje

Što se tiče obilježavanja Oluje u Kninu, novinari su ga upitali hoće li i ove godine potpredsjednik Vlade iz SDSS-a Boris Milošević biti tamo. Plenković je rekao kako ove godine neće doći svi članovi Vlade.

- Vidjet ćemo još, prošle godine je bila okrugla obljetnica, bila je važna, nije nužno da svake godine budu svi članovi Vlade. Ove godine to neće biti slučaj - istaknuo je dodavši kako je moguće da Milošević neće biti.

- Nismo inzistirali, vidjet ćemo. Prošle godine je bio kad je bilo važno, pravi trenutak je bio kad je postao potpredsjednik Vlade i ta simbolika je konzumirana - istaknuo je.

Ako Milošević ove godine ne bude u Kninu, znači li to da neće biti niti zajedničkih komemoriranja srpskih žrtava, pitali su novinari.

- Lani smo napravili sve što je trebalo napraviti. Lani je bila godina geste - poručio je.

Program proslave se, dodao je, finišira.

- I mislim da tu nema nikakvih nedoumica ili da netko nešto prigovara - rekao je.

Na pitanje je li gotov epidemiološki okvir i hoće li biti nužne Covid potvrde za ulazak na stadion kako bi se prisustvovalo proslavi, premijer je rekao kako su u stalnom kontaktu s HZJZ-om.

- Siguran sam da će biti sve dobro - rekao je.

Govoreći o potporama za poduzetnike uvjetovane cijepljenjem, ponovio je što je sve Vlada učinila za njih do sada.

Upitan o snimci Zdravka Mamića s pojedinim članovima izvršnog odbora HNS-a i treba li politiku maknuti iz nogometa, odnosno iz HNS-a, premijer je rekao da to nije stigao popratiti, ali da je sigurno kako HDZ ne dirigira što će se negdje događati.

- Ta tema je jednako kredibilna kao teza o HDZ-ovom pravosuđu - istaknuo je.

O Domovinskom pokretu i Tomaševiću

Komentirao je i stanje u Domovinskom pokretu s ostavkom Miroslava Škore.

- Čitao sam pismo koje je objavljeno na portalima u kojem se kaže da daje ostavku iz osobnih razloga. Pa sam rekao, ako je neki osobni problem, želim mu da ga riješi, ako je zdravstveni da ozdravi, a ako je umoran neka se odmori. Ovo drugo ne znam niti je to nama predmet interesa. To su njihove stvari. Odmah se javila salva komentara kako ćemo mi posegnuti za njihovim zastupnicima. Nećemo. HDZ neće učiniti ništa, imamo parlamentarnu većinu od 77 zastupnika i tako će biti do kraja mandata - poručio je pa dodao osim ako netko javno ne iskaže želju prijeći u većinu.

- To sam rekao i lani, podsjećam da sam zvao u Vladu na sastanak, nitko nije htio. Možemo, koji sada ide okolo i govori kako nešto nisu znali, a taj isti Tomašević je meni na jednom aktualnom satu rekao da je guglao koliko puta ja nisam znao. I evo ga, hops, izvršna funkcija i sad ne zna. Lako je soliti pamet dok se ne preuzme funkcija. Ista stvar je i sa SDP-om - poručio je naglasivši kako on nikoga ne zove dva puta.