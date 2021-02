Raspravili smo situaciju u Hrvatskoj, suglasni smo su mjere poličile efekt, smanjili smo broj zaraženih i umrlih, a važno je i da je strpljenje i odgovornost građana tome pridonjela. Poslat ćemo određene signale koji se odnose na dvije domene, ugostiteljstvo i sport, rekao je za Novu TV premijer Andrej Plenković.

Na njihovom stolu je, kako kaže, coffe to go i druge stvari.

- Nalazimo se u zimskim mjesecima, postoje najave da će biti i hladnije sljedećih mjeseci. Trebamo doći do proljeća - rekao je premijer.

Što se tiče cjepiva, sva tri koja Hrvatska ima su učinkovita, objašnava premijer.

Konzultirali su se, prema hodogramu, te bi od sva tri proizvođača do kraja ožujka Hrvatska trebala dobiti 600 tisuća doza cjepiva.

Premijer kaže kako ćemo sve to iskoristiti i prema njegovom računu, do kraja ožujka ćemo imati barem deset puta više cijepljenih nego danas. Oko 400 tisuća građana.

I sam bi se cijepio bilo kojim cjepivom.

- Nemam problem s tim - poručio je.

'S Vanđelićem sam razgovarao u četiri oka'

O cijepljenju rektora Borasa, rekao je kako bi se svi trebali držati reda.

Što se tiče Davora Filipovića, kao kandidata za gradonačelnika Zagreba, odbacio je navode da je Filipović bio drugi izbor.

- Ne, on je prvi izbor HDZ-a. Nismo koketirali s Damirom Vanđelićem, mi smo razgovarali. On ništa ne objašnjava pa ću ja, te razgovore smo vodili u četiri oka, to je važno. Njegova je želja da do ljeta vodi Fond, to je sam rekao - govori Plenković i dodaje da samo on zna zašto nije htio ići u tu utakmicu.

Teza o tome da nije išao u kandidaturu zbog aranžmana HDZ-a s Milanom Bandićem, kaže premijer, je neisttinita.