Plenković o posljedicama zbog otpada: Netko će umjesto ličkog krumpira kupiti međimurski...

Premijer Andrej Plenković na današnjoj se pressici osvrnuo na ekološku situaciju u Lici. Novinari su ga pitali o otpadu u Gospiću...

- Mi smo cijeli dan imali sastanke s predstavnicima Hrvatskih voda za temu Gospića. Želimo različitim pristupima osloboditi kompleks PPK Velebit od otpada. Vidimo da svaki dan nalaze nova vještačenja, koja sugeriraju da nema opasnosti od bilo kakve ugroze od otpada za vodu za piće ili vodu u cijelosti, onda mi imamo obvezu da taj otpad što prije premjestimo, kako ne bismo imali posljedice za vodu, tlo i zrak. Vidimo da imamo različitu percepciju na koju smo upozoravali. Ako se pokaže da je nešto zagađeno, onda je to problem za poljoprivrednike i obrtnike. Netko će se, kad vidi da kupuje lički krumpir, odlučiti za nešto drugo, jer se stvorila fama da je nešto zagađeno, pa će netko umjesto sjajnog ličkog krumpira uzimati sjajan međimurski krumpir. Moramo uzeti u obzir i gospodarske reperkusije - poručio je Plenković.

Istaknuo je da Hrvatska nema nijednu spalionicu otpada te da se "s tim kasni 100 godina". Na pitanje je li razgovarao s gradonačelnikom Zagreba, Tomislavom Tomaševićem, on je podsjetio na nesreću na odlagalištu Jakuševec u kojoj je jedan radnik Čistoće izgubio ruku. "Zamislite da se to dogodilo u Gospiću, povrh svega što se događa", ustvrdio je.

Osvrnuo se i na izjave gradonačelnika Koprivnice, Mišela Jakšića koji je poručio da ne želi otpad u svom gradu i da se on ne bi trebao odlagati u Centru za gospodarenje otpada Piškornica.

- Mi proizvodimo i otpad i smeće. Neke stvari se mogu rješavati kroz reciklažu i oporabu. Jakšić se javio da može sanacija, ali ne u njegovu dvorištu. Nitko nije spominjao Piškornicu, niti neko drugo mjesto - rekao je i osvrnuo se na moguće odustajanje izabrane tvrtke za oporabu dijela otpada.

- Vidjeli smo da se stvorila fama u Zaprešiću, jer se tvrtka koja se javila na natječaj više ne može baviti ni neopasnim otpadom, jer ga nitko ne želi kod sebe. Tako je i s Piškornicom. Moramo negdje staviti taj otpad, u CGO ili negdje drugdje. No, nitko ne želi otpad blizu sebe. To je isto kao i s investicijama, svi ih žele, ali kad se treba raditi, onda ipak bi to negdje drugdje trebalo napraviti - dodao je. Osvrnuo se i na nalaze kakvoće vode, koji su uglavnom uredni. No, DORH je objavio i nalaze u kojima se navodi zagađenje vode mikroplastikom u Gospiću i Varaždinu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da će objaviti još nekoliko sličnih izvješća.

- Vlada nije naručila nijedno izvješće. O tim dokumentima moraju govoriti stručnjaci, a ne netko tko se bavi politikantstvom. O tome samo stručnjaci moraju govoriti, jer onda sve podliježe uokvirivanju, a to nije popularni sport u Hrvatskoj, jer se stvara drugačiji pogled - smatra premijer.

Na pitanje što je mislio tvrdnjom da državna tijela trebaju biti brža u ovoj situaciji, poručio je da se radi na Zakonu o zaštiti okoliša, ali i da svi skupa trebaju više komunicirati na višoj razini.