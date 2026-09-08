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NAKON SASTANKA KOALICIJE

Plenković potvrdio novog glavnog državnog inspektora: S poslom će krenuti vrlo brzo

Piše 24sata,
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Plenković potvrdio novog glavnog državnog inspektora: S poslom će krenuti vrlo brzo
Zagreb: Održana 165. sjednica Vlade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Jedna od glavnih tema sastanka, prema pisanju medija, jest izbor novog glavnog državnog inspektora...

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sastanka vladajuće koalicije koji je u tijeku u Banskim dvorima. Jedna od glavnih tema sastanka, prema pisanju medija, jest izbor novog glavnog državnog inspektora.

- Na sjednici sam koalicijskim partnerima predstavio Tončija Glavinića kao kandidata za novog glavnog državnog inspektora. On ima naše povjerenje, kao i povjerenje koalicijskih partnera, a s poslom će krenuti vrlo brzo. Procijenili smo da on, sa svojim iskustvom, može preuzeti dužnost glavnog državnog inspektora. Ima naše povjerenje, kao i povjerenje koalicijskih partnera, a s poslom će krenuti u najskorijem roku - rekao je Plenković.

Dodao je kako je Tonči Glavinić posljednjih godina blisko surađivao s ministrom Brankom Bačićem, ponajprije na poslovima obnove, ali i uklanjanju Vjesnikova nebodera. 

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