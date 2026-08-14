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POSLJEDICE VATRENE STIHIJE

Plenković o požarima: Deset ljudi je na intenzivnom liječenju

Piše Ivan Štengl,
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Plenković o požarima: Deset ljudi je na intenzivnom liječenju
Požar kod Omiša i dalje bukti | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U prihvatnom centru u velikoj dvorani Sportskog centra Gripe trenutačno je smještena 321 osoba evakuirana s područja Omiša i okolnih mjesta zbog velikog požara, među kojima je najviše stranih turista, izvijestili su u petak Crveni križ i Grad Split.

Povodom velikog požara u Omišu, predsjednik Vlade Plenković, zajedno s ministrima Medvedom, Božinovićem, Hrstić i Glavinom dolaze u Omiš gdje će održati sastanak stožera s početkom u 10 sati.

- U 10.00 sati održat ćemo sastanak stožera, zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Tucakovićem, županom Blaženko Boban, gradonačelnikom Močićem, predstavnicima vatrogasne zajednice, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH, policije i KBC-a Split - poručio je premijer.

- Trenutno je hospitalizirano 14 osoba u KBC-u Split, od kojih se u ovom trenutku deset nalazi na jedinici intenzivnog liječenja. Nadamo se da će se oporaviti, što je sada najvažnije. Angažirani su i dodatni zdravstveni djelatnici s razine Zavoda za hitnu medicinu i KBC-a Split, a Ministarstvo zdravstva uspostavlja koordinaciju sa zagrebačkim bolnicama radi mogućeg preuzimanja pacijenata. Zahvaljujem vatrogascima i svima koji su proteklu noć u teškim okolnostima gasili požar i spašavali ljudske živote i imovinu - napisao je.

U prihvatnom centru u velikoj dvorani Sportskog centra Gripe trenutačno je smještena 321 osoba evakuirana s područja Omiša i okolnih mjesta zbog velikog požara, među kojima je najviše stranih turista, izvijestili su u petak Crveni križ i Grad Split.

Evakuirane osobe u Split su prevezene tijekom ranih jutarnjih sati, a za njih su na Gripama osigurani kreveti, deke, hrana, voda, mogućnost tuširanja i korištenja sanitarnog čvora. Na lokaciji su i medicinski timovi te policija koji skrbe o sigurnosti i potrebama evakuiranih.

Posljedice požara kod Omiša Posljedice požara kod Omiša
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ravnatelj splitskog Crvenog križa Tomislav Gojo rekao je da je trenutačno najveći izazov organizirati život za velik broj ljudi koji su se našli u neizvjesnoj situaciji.

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"Trenutačno su na Gripama 321 osoba i pokušavamo organizirati život. Tijekom noći svi su pristigli, osigurali smo im krevete, deke, hranu i vodu, a imaju i mogućnost tuširanja i korištenja sanitarnog čvora", rekao je Gojo.

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