Plenković o sezoni i ratu na Bliskom istoku: Možemo imati dobro ljeto, ali oprez s cijenama

Piše HINA,
Rijeka: Premijer Plenković posjetio ACI | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Poručio je kako vjeruje da, ako se bude vodila razumnija politika cijena nego lani, Hrvatska može imati vrlo solidnu turističku sezonu, a to znači maksimum 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja i prihod od 15 i pol milijardi eura.

Situacija na Bliskom istoku čak se pozitivno odražava na hrvatski turistički buking, ali treba biti oprezan i voditi računa o cijenama, rekao je u petak premijer Andrej Plenković. Upitan za očekivanja od turističke sezone u svjetlu krize na Bliskom istoku, Plenković je za posjeta Rijeci i okolici rekao da je razgovarao s čelnikom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem te kako je njegov dojam da se situacija na Bliskom istoku trenutno, ako se gleda na turistički buking, reflektira čak pozitivno na Hrvatsku.

"Ako ljudi koji su nama dragi i poznaju Hrvatsku ili prvi puta žele otkriti Hrvatsku, a dolaze s naših emitivnih tržišta, dođu u poziciju da im je manje dohotka na raspolaganju za turizam, onda će vjerojatno razmisliti hoće li ići na godišnji, koliko dana, koliko će imati sredstava na raspolaganju da ovdje potroše. Tu trebamo biti oprezni, ali mislim da priprema sezone ide prilično dobro", komentirao je Plenković.

U osvrtu na posjet LNG i Janafovom terminalu, rekao je da je od 2021.do 2026. godine 140 brodova došlo u Omišalj s plinom, pri čemu 67 posto iz SAD-a i desetak iz Trinidada i Tobaga, što je dobro u smislu sigurnosti opskrbe, jer praktički nema narudžbi koje bi dolazile iz (Perzijskog, op.ur.) zaljeva

"Opskrba plinom za Hrvatsku nije ni na koji način u pitanju, jer brodovi dolaze iz drugih destinacija", rekao je Plenković.

Sličnom je ocijenio i situaciju s Janafom koji, kako je rekao, ima sve kapacitete da doprema naftu koja je potrebna ne samo rafineriji u Rijeci, nego i rafinerijama u Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji.

