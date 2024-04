Plenković o ubojstvu žena: Stopostotnog jamstva nema, uvijek postoje kreteni

Premijer Andrej Plenković u subotu je u centru Zagreba s članovima stranke predstavljao HDZ-ov program te se pohvalio kreditnim rejtingom Fitcha.

- Želimo da građani na izborima naprave odabir između politike koja jamči stabilnost i program koji se može nositi s krizama - istaknuo je hvaleći izvještaj Fitcha.

- Što se tiče nepovoljne demografske slike, ona je u silaznoj putanji od 1950. S demografskim se problemom suočavaju brojne države, napravljene su studije, imamo dvije vrste trendova – starenje populacije i prelazak iz ruralne u urbane dijelove kao i iz manje razvjenih članica u bolje razvijene. Ubrzali smo prosječni razvoj. Proces potrage za radnom snagom bit će strukturiran i organiziran - rekao je.

Komentirao je i poruke između Olega Butkovića i Josipe Rimac.

- Butković je sam odgovorio. Opet imamo situaciju da netko prigodno vadi poruke, ako su uopće autentične, protuzakonito ih daje novinarima, onda mi to moramo komentirati. To sve ima policija i DORH i ako nisu ništa poduzeli pet godina, znači da onda to ne predstavlja ništa - rekao je.

Komentirao je i dva jučerašnja ubojstva žena te rekao: “Istanbulska konvencija se itekako provodi, postroženi su zakoni. Uveli smo kazneno djelo femicida. Povećali smo i kazne za silovanje. Ovo djelo ima obilježja teškog ubojstva žene baš zato što je žena. Jedna smo od samo četiri članice EU-a koje imaju regulirano to kazneno djelo. Što god napravili, uvijek postoji divljak, nasilnik koji učini ovakva brutalna kaznena djela što je za najgoru osudu. Što su kazne više, što će sud to strože primjenjivati, to će politika djelovati odvraćajuće kako treba. Stopostotnog jamstva nema, uvijek postoje kreteni. SDP-ova vlada se nije usudila ratificirati Istanbulsku konvenciju. Ljevica je u deficitu kad je u pitanju zaštite žena.”

Milanović krši Ustav, snižava kulturu, bljuje najgore uvrede

Odgovorio je i na optužbe Peđe Grbina da im je HDZ ukrao program o mirovinama.

- Oni nas ne zanimaju, on je abdicirao na mjesto predsjednika SDP-a. Odmah je morao dati ostavku - kaže te nastavlja: "Milanović je brutalno izvrijeđao načelnika Glavnog stožera, bivšeg generala Lucića koji više nije vojna osoba. Milanović je prešutio nabavku avioni i sad je još jednom ponizio Hranja, shvatili smo da je besmisleno sastajati se s njim. Da su bili na zadnjem službenom sastanku, s takvim sugovornikom se 500 godina ne bi pozdravili. Zlorabio je Hranja kad ga je vukao u Slovensku u vrijeme mjera protiv covida, kršio je mjere odlazeći u bužu svom frendu Kovačeviću. Kako da je baš otišao u bužu gdje je brojač novca? Mi smo tad šutjeli da ne kompromitiramo načelnika gdje ga je ovaj odvukao. Mislim da je Hranj pogriješio. Ako nije politički angažiran, neka se ne miješa. General Lucić je čovjek s dostojanstvom iza kojeg stojimo, a Milanović krši Ustav, snižava kulturu, vrijeđa, bljuje najgore vrste uvreda… Čovjek s kojim nitko racionalan zna da se ne može surađivati. Onaj tko podržava kršitelja Ustava, taj isto krši Ustav. On nama nešto predbacuje, a protuzakonito je predlagao gđu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda… Mi koji nismo s njim u rodu, ne moramo i nećemo to trpjeti.”