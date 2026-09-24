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'SVE SU DALJE OD EU'

Plenković o Vučićevu govoru u UN-u: 'Umjesto da se pospe pepelom, on nastavlja dalje'

Piše HINA,
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Plenković o Vučićevu govoru u UN-u: 'Umjesto da se pospe pepelom, on nastavlja dalje'
Foto: Eduardo Munoz
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Premijer Plenković oštro je kritizirao izjave predsjednika Vučića na Općoj skupštini UN-a, ističući da su one daljnji znakovi udaljavanja Srbije od europskih vrijednosti.

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u UN-u ocijenio "neutemeljenom difamirajućom kampanjom" protiv Hrvatske, rekavši da je to još jedan korak dalje od europskih vrijednosti i članstva Srbije u EU-u.

Vučić je u govoru na Općoj skupštini UN-a optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću i rekao da srpski narod ne može prihvatiti "povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti". Kazao je i da su za Srbiju neprihvatljive "moralne prodike" koje dolaze iz Hrvatske, pritom spominjući stradanje Srba, Židova i Roma u Jasenovcu.

Odgovarajući na pitanje o Vučićevu govoru, Plenković je novinarima rekao da je taj dio Vučićeva obraćanja bio očekivan nakon što je Plenković kritizirao Srbiju zbog načina na koji je tretirala pogreb osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, uključujući državne i vojne počasti.

81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City
Foto: Eduardo Munoz

"Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja s tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica", rekao je Plenković.

"Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji od članstva Srbije u Europskoj uniji", dodao je.

Plenković o suradnji EU-a i zemalja Zaljeva i summitu u Rijadu

Govoreći o suradnji Europske unije i zemalja Zaljeva, Plenković je istaknuo da Hrvatska, kao predsjedavajuća skupine MED9, ima važnu ulogu u jačanju tog partnerstva.

Najavio je da će se za mjesec dana u Rijadu održati drugi sastanak na vrhu EU-a i zemalja Zaljeva, na kojem će među ključnim temama biti sigurnost, energetika i klimatska pitanja.

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Osvrćući se na sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku, Plenković je istaknuo važnost slobode plovidbe i provedbe UN-ove Konvencije o pravu mora te nesmetanog odvijanja svjetske trgovine.

Kazao je da je Hrvatska zainteresirana za daljnje jačanje partnerstva EU-a sa zemljama Zaljeva, istaknuvši pritom i kvalitetne bilateralne odnose koje Hrvatska već ima s brojnim državama te regije.

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