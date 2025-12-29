Obavijesti

PROŠLO 5 GODINA

Plenković: Plan je da obnova od potresa u Petrinji bude gotova do kraja 2030. Evo koliko košta

Plenković: Plan je da obnova od potresa u Petrinji bude gotova do kraja 2030. Evo koliko košta
Premijer Plenković sa suradnicima prošetao kulturno-povijesnim centrom Petrinje | Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Banovina se ubrzano obnavlja. Završena su 10.042 postupka obnove, obnovljeno je 9.299 obiteljskih kuća i 392 višestambene zgrade - ukupno 14.971 stambenih jedinica', navodi Plenković u objavi

Premijer Andrej Plenković istaknuo je u ponedjeljak, povodom pete godišnjice petrinjskog potresa, da je u obnovu utrošeno 1,77 milijardi eura, te da Vlada planira do polovice 2027. izgraditi i useliti sve zamjenske obiteljske kuće a do kraja 2030. dovršiti obnovu i ostalih zgrada.

"Prošlo je pet godina od razornog potresa u Petrinji. Žalimo za svih sedam žrtava, čije živote više ne možemo vratiti. Potres je nanio goleme ljudske i materijalne gubitke, ali je ujedno bio trenutak u kojem je Vlada RH pokrenula proces obnove te preuzela punu brigu o sigurnosti i revitalizaciji Banovine", objavio je premijer na X-u.

''Banovina se ubrzano obnavlja. Na obnovu nakon petrinjskog potresa utrošeno je 1,77 milijardi eura. Završena su 10.042 postupka obnove, obnovljeno je 9.299 obiteljskih kuća i 392 višestambene zgrade - ukupno 14.971 stambenih jedinica'', navodi Plenković u objavi.

Izgrađeno je 449 zamjenskih obiteljskih kuća, a kupljeno njih 69 (umjesto gradnje zamjenskih).

Povećava se stambeni fond u Sisačko-moslavačkoj županiji za ukupno 59 višestambenih zgrada, odnosno 1.024 stambene jedinice, a završena je izgradnja 45 zgrada.

Na snazi su i mjere pomoći građanima - otpis i naknade troškova električne i toplinske energije, otpis RTV pristojbe, oslobađanje od plaćanja cestarine na autocesti A11 Zagreb- Sisak, besplatan željeznički prijevoz.

"Naš je plan da do polovice 2027. sve zamjenske obiteljske kuće budu izgrađene i useljene, a da do kraja 2030. dovršimo obnovu i svih ostalih zgrada", navodi predsjednik Vlade i dodaje kako je obnova je jedan od najvećih državnih projekata.

"Ulaganje u obnovu stambenih objekata, prometne infrastrukture, zdravstvenih i obrazovnih institucija i kulturne baštine nije samo povratak u prijašnje stanje, već je i stvaranje preduvjeta za revitalizaciju Banovine i izgradnju kvalitetnije budućnosti za mlade", napisao je Plenković na X-u

