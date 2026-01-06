Obavijesti

ČESTITKA S VRHA

Milanović čestitao pravoslavni Božić: 'Hrvatska je dokazala da može biti zajednički dom svima'

Piše HINA,
Velika Gorica: Svečano obilježavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska je dokazala kako može biti zajednički dom ljudima različitih vjerskih, nacionalnih i kulturnih identiteta, navodi Milanović

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je u utorak božićnu čestitku pravoslavnim vjernicima u kojoj ističe kako je Hrvatska dokazala da može biti zajednički dom ljudima različitih vjerskih, nacionalnih i kulturnih identiteta te tu vrijednost treba čuvati.

- Svim hrvatskim građankama i građanima, pravoslavnim vjernicima koji sutra slave, želim sretan Božić. Najradosniji kršćanski blagdan tradicionalno je prigoda za okupljanje obitelji i iskazivanje brige i poštovanja prema bližnjima pa vam želim da božićni blagdan provedete u miru, veselju i sreći sa svojim obiteljima i prijateljima.

Više od svega danas su nam potrebni mir i sigurnost. Samo u takvim okolnostima moguće je graditi stabilno, pravedno i tolerantno društvo u kojemu će svi hrvatski ljudi moći bolje živjeti, a sva naša djeca imati sigurnu budućnost. Hrvatska je dokazala kako može biti zajednički dom ljudima različitih vjerskih, nacionalnih i kulturnih identiteta. To je vrijednost koja odlikuje napredne, civilizirane i uređene države, ali da bi Hrvatska takva ostala tu vrijednost moramo stalno čuvati i ne dopustiti da se itko u Hrvatskoj osjeća manje vrijedan ili nejednak - ističe predsjednik Republike.

Pozvao je da predstojeći blagdan iskoristimo kako bismo susjedima, prijateljima i sugrađanima pravoslavne vjere pokazali poštovanje i prihvaćanje i tako ponovno dokazali kako je Hrvatska domovina svima koji je smatraju svojim domom.

- Uvjeren kako svi zajedno, ponajprije kao pojedinci a onda i institucije, možemo nastaviti graditi Hrvatsku kao sigurno i tolerantno društvo različitosti, još jednom čestitam Božić svim pravoslavnim vjernicima uz tradicionalni pozdrav – Mir Božji, Hristos se rodi! - navodi se na kraju čestitke predsjednika Republike Zorana Milanovića.

