Plenković odgovorio: Milanović je problem, ne Habijan. Neka moralizatori kažu što misle

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije u Đakovu nakon sjednice Vladina savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

- Vi koji živite u Slavoniji sjećate se vremena prije 2017. i onoga što je napravljeno u posljednje vrijeme. Slavonija izgleda znatno drugačije - rekao je premijer Plenković.

Dotaknuo se i svinjske kuge i ponovio kako je cijela situacija riješena te vrlo oštro rekao kako je to "političko medijski slučaj koji se srušio kao kula od karata koja na kraju izgleda ridikulozno i jadno".

Upitan je i o šokantnoj izjavi predsjednika Zorana Milanovića da je ministar Damir Habijan gej.

- Mi smo imali dva-tri dana orkestriranog zgražavanja i patničkog napada nekih medija, niza lijevih političkih stranaka zbog jednog mog usputnog komentara zbog jedne medijske kuće... Sad zamislite da ja sad recimo krenem ovako govoriti tko je od političara ili novinara kakve seksualne orijentacije. Vjerojatno bi ovi isti, mene ponovno proglašavali Staljinom, diktatorom, faraonom, bezobraznikom, kako se usuđuje i kako može. Što će se sad dogoditi? Sad će ponovno šutjeti. Kao što su šutjeli kad je taj isti Milanović vrijeđao novinara N1 televizije. Mora svatko normalan vidjeti te dvije Hrvatske. Da je obrnuto, svi portali bi već prštali od osuda. Lako je za moj stav, Milanović je problem, nije Habijan. Neka moralizatori kažu što misle - rekao je premijer Plenković.

Upitan je i o izjavi predsjednika Milanovića da premijer kalkulira s datumom izbora jer ima ambicije za čelna mjesta u Europskoj uniji.

- Mislim da je on jako opterećen čovjek, meni ga je žao čak - rekao je Plenković.

- Ja sam čuo da je Milanović kandidat za glavnog tajnika NATO-a i da je on zapikirao to mjesto, da želi naslijediti Stoltenberga - kazao je Plenković na komentar Milanovića da je on zapikirao mjesto Charlesa Michela.

- Milanović je očito zavšio plandovanje od mjesec dana i sada će malo pljucati onima koji su radili i izgovarati stvari na koje će se smijati lijeva politička scena. Da je obrnuto to bi sada pljuštalo od naslova, pisalo bi se u Bruxelles itd. Većina vam je ljudi skroz kul i normalna i oni će to tako vidjeti - rekao je Plenković.

Kazao je da s Milanovićem nema kontakt već dvije godine te rekao da "ovi iz Mosta valjda mene sanjaju. To je ta ekipa, ta druga Hrvatska, ta koja planduje, koja bi pljuckala po drugim ljudima i koja bi otkrivala tko je koje seksualne orijentacije".