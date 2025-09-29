Plenković odgovorio Orbanu: 'U čemu je kvaka? Nema plakanja'

Premijer Andrej Plenković u Splitu sudjeluje obilježavanju Dana Splitsko-dalmatinske županije. Na početku svečanosti naglasio je koliko je županija ekonomski snažna i da će joj Vlada i dalje davati punu podršku.

Zatim je govorio o aktualnim temama. Jedna od njih je europska sigurnost i odluka Danske da zabrani letove dronova. Trebaju li se rušiti ti dronovi?

- Oni se već ruše. To je vrlo osjetljivo sigurnosno pitanje jer ne znate imaju li dronovi namjenu preletjeti i napraviti nešto drugo - smatra premijer, prenosi Dnevnik.hr.

Prokomentirao je i odnos Mađarske i Hrvatske te posljednju izjavu Viktora Orbana.

- Kapaciteti Jadranskog naftovoda koji se mogu transportirati prema Mađarskoj su dovoljni za sve njihove godišnje potrebe. U čemu je kvaka? Nema plakanja. Ako smo zajednički, na razini EU-a rekli da Rusija radi agresiju na Ukrajinu i da ne želimo to financirati kupovinom njihovih energenata, onda ne vidim razloga ne koristiti alternativu. Naravno, poanta je u cijeni. S Rusijom je Mađarska dogovorila jeftiniju naftu i plin nego što bismo plaćali mi svi skupa. Nije poanta da će Mađarska ostati bez nafte, stvar je isključivo cijene - dodao je.

Priznanje Palestine?

- Za to se moraju steći uvjeti, a to su vraćanje talaca i stvaranje temelja da Hamas nema pristup vlasti u Palestini.