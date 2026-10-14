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Odbacio njihove optužbe

Plenković opleo po oporbi: „Otrovana Lika” otjerala je turiste i nanijela štetu...

Piše HINA,
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Plenković opleo po oporbi: „Otrovana Lika” otjerala je turiste i nanijela štetu...
Zagreb: Održana 214. sjednica Vlade RH | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Premijer Plenković istaknuo je da će oporba, koja je pokrenula 43. inicijativu za nepovjerenje, biti odbijena, te je osudio njihove tvrdnje o zagađenju Like kao štetne za gospodarstvo.

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u srijedu na početku sjednice Vlade da će inicijativa za nepovjerenje Vladi, što je 43. takav pokušaj oporbe u deset godina, idućeg tjedna biti odbačena te da je oporba dvomjesečnom kampanjom o otrovanoj Lici odvraćala turiste i štetila gospodarstvu. U 43 pokušaja, pojasnio je, ubrajaju se inicijative za nepovjerenje Vladi i ministrima te interpelacije.

Izlazak oporbe iz sabornice u utorak, tijekom predstavljanja godišnjeg izvješća o radu Vlade, ocijenio je teškim političkim promašajem.

“Izlazak iz sabornice za vrijeme godišnjega izvješća nije samo iskaz nepoštovanja prema Vladi i parlamentarnoj većini i svima vama koji ovdje sjedite, nego i prema hrvatskim institucijama, Hrvatskom saboru, a u konačnici i biračima koji su ih birali”, rekao je.

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Osvrnuvši se na raspravu o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću, Plenković je upozorio da je kampanjom o otrovanoj Lici, koju je po njegovim riječima oporba vodila, a mediji nekritički prenosili, učinjena teško mjerljiva šteta poljoprivrednicima, OPG-ovima i gospodarstvenicima te imidžu Like i Ličko-senjske županije.

No, političke odgovornosti Vlade nema, kao ni stvarne zdravstvene ugroze za građane, ustvrdio je premijer.

Prema njegovim riječima, mjerenja su pokazala da je voda u javnoj vodoopskrbi Gospića i Ličko-senjske županije potpuno ispravna za piće, a zrak u Gospiću jednako je kvalitetan kao na Zavižanu.

Tragovi onečišćenja tla nalaze se na samom odlagalištu, odnosno ispod njega, rekao je.

Plenković: “Sanaciju će riješiti Vlada, a ne oporba”

Slučaj u Gospiću, istaknuo je, predstavlja potencijalnu opasnost i flagrantan je primjer nezakonitog odlaganja opasnog otpada.

Odlagalište je, kako je rekao, bilo zakonito prema odlukama županijske vlasti, a nezakonito je to što se skupina ljudi i pravnih osoba organizirala kako bi radi profita počinila teška kaznena djela protiv okoliša. Njihovu odgovornost utvrdit će kazneni postupak protiv 19 fizičkih i sedam pravnih osoba, dodao je.

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Vreće neopasnog otpada u procesu su rješavanja, uskoro će se riješiti i rasuti opasni otpad, a potom slijedi poziv za rješavanje zakopanog otpada, uz doprinos Znanstvenog savjeta za Gospić, rekao je. Odlagalište se, dodao je, istodobno prekriva s obzirom na vrijeme koje dolazi. “Sanacija će biti riješena i riješit će ju, naravno, Vlada, a ne oporba”, poručio je.

Plenković je podsjetio i da je agencija Moody’s u petak potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A3 sa stabilnim izgledima te da je rejting u posljednjih sedam godina podignut za šest stupnjeva.

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