Plenković: 'Oporba stalno radi neku dramu i histeriju'

Činjenica da je veliki dio pitanja zastupnika lijeve oporbe upućen u četvrtak tijekom aktualnog prijepodneva ministru rada Marinu Piletiću, navela je premijera Andreja Plenkovića da zaključi kako oporba stalno radi neku histeriju i dramu, trenutno oko zakona iz domene socijalne skrbi.

„Nalazimo se u vremenu kada gospodarstvo raste, zaposlenost je visoka, nezaposlenost niska, međunarodno i politički smo stabilni i onda treba iskreirati neke kvazi-izmišljene drame ili histerizaciju o povijesnom revizionizmu i ustaštvu, pa oko zakona o gradnji i prostornom uređenju, pa sada oko zakona iz domene socijale. Stalno moramo imati neku dramu i histeriju”, zaključio je Plenković odgovarajući na pitanje Anke Mrak Taritaš (GLAS) na temu prostornog uređenja.

Pritom je odbacio tvrdnju Mrak Taritaš da je Vlada odustala od politike prostornog uređenja te istaknuo da se novim zakonima o gradnji učinio korak naprijed, a ne nazad.

Uz ostale, pitanje za Piletića imala je Sandra Krpan (SDP) i to na temu femicida. „Koliko ćete novih skloništa otvoriti u narednih nekoliko mjeseci, koje ćete nove protokole uvesti i koliko ćete izdvojiti u proračunu?", upitala je ministra.

Krajem 2025. donijeli smo Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osigurali preko 32 milijuna eura za prevenciju i za zaštitu i skrb žrtava nasilja, a što se tiče skloništa, Vlada je osigurala sredstva i izgradila potrebne kapacitete, kazao je Piletić i odbacio tvrdnju da sustav ne djeluje. Naglasio je također da Vlada, županije, gradovi i civilni sektor, svi skupa moraju biti podrška žrtvama nasilja.

Pitanje za Piletića stiglo je i od Anite Curiš Krok (SDP) i to o položaju socijalnih radnika, pri čemu ga je pozvala da se ne skriva iza socijalnih radnika.

„Lice ministra štiti socijalnog radnika, a ne da se ministar skriva iza socijalnih radnika. Ja od svoje bilo koje vrste odgovornosti ne bježim, ali što smo napravili, napravili smo u sinergiji”, odgovorio joj je Piletić i naglasio da nikada više socijalnih radnika nije bilo u sustavu.

Curiš Krok uzvratila mu je da je nekompetentan i da nikada nećete moći kvalitetno upravljati sustavom. "Možda sam pitanje trebala preusmjeriti premijeru i pitati ga kad misli smijeniti ovog ministra”, kazala je.

Pitanje Hrvoja Zekanovića (HDS) o ulaganjima u Opću bolnicu Šibenik, ministrica zdravstva Irena Hrstić iskoristila je kako bi naglasila da se u proteklih 10 godina kontinuirano ulaže u zdravstveni sustav i ljudske resurse, dosad ukupno tri milijarde eura.

Ljubomira Kolareka (HDZ) zanimala je primjena umjetne inteligencije u obrazovnom sustavu, na što je ministar obrazovanja i znanosti Radovan Fuchs ustvrdio da Hrvatska tu stoji jako dobro. Još 2021. dobili smo nagradu Europske komisije za projekt e-škola, a 2022. počeli smo promišljati o primjeni umjetne inteligencije u obrazovnim procesima.

Rezultat toga je projekt Brain koji se već provodi jednu godinu i u fazi je evaluacije. U tom projektu sudjeluje oko 600 nastavnika, učitelja i stručnih suradnika u 242 škole, a djecu se uči kako funkcionira i obrađuje podatke umjetna inteligencija, naveo je Fuchs.