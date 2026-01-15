Zabranjuju mobitele u školama, a što je s ovima? Pogledajte što rade Plenki, Medved i Butković

Dok je Branko Bačić pričao na 'aktualcu' u Saboru, Andrej Plenković, Tomo Medved i Oleg Butković imali su spuštene glave. Iako Iako se mobitel nije vidio niti jednom od njih, svima je bilo jasno što rade.

Foto: HRT

U obranu premijera, možda je provjeravao je li web vlade stavio pravi naslov, a ne kao jučer da prvo prozove medije da zlonamjerno izvještavaju o podizanju socijalnih naknada bez spominjanja osnovice u naslovima, a dok je to govorio, na stranicama Vlade stajao je naslov da rastu naknade i to bez da su igdje spomenute osnovice.

Kad su vidjeli što su učinili, brže bolje su išli promijeniti naslov. I eto osnovice u opremi. Kao što je bila i u tekstovima 24sata u kojima smo od početka objasnili što je osnovica, a što naknada, i koliko što raste te što to znači za korisnike socijalnih naknada.

HNS i Sindikat novinara Hrvatske tražili su premijera da se ispriča jer je uvrijedio veći dio novinara.

- Zašto bih se ispričao? Pa neka čitaju naslove - rekao je.

Valjda nije mislio na one na webu Vlade...