Obavijesti

News

Komentari 12
BAČIĆ PRIČA, A ONI...

Zabranjuju mobitele u školama, a što je s ovima? Pogledajte što rade Plenki, Medved i Butković

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zabranjuju mobitele u školama, a što je s ovima? Pogledajte što rade Plenki, Medved i Butković
Foto: HRT

U obranu premijera, možda je provjeravao je li web Vlade ovaj put stavio pravi naslov

Admiral

Dok je Branko Bačić pričao na 'aktualcu' u Saboru, Andrej Plenković, Tomo Medved i Oleg Butković imali su spuštene glave. Iako  Iako se mobitel nije vidio niti jednom od njih, svima je bilo jasno što rade. 

Foto: HRT

U obranu premijera, možda je provjeravao je li web vlade stavio pravi naslov, a ne kao jučer da prvo prozove medije da zlonamjerno izvještavaju o podizanju socijalnih naknada bez spominjanja osnovice u naslovima, a dok je to govorio, na stranicama Vlade stajao je naslov da rastu naknade i to bez da su igdje spomenute osnovice. 

Kad su vidjeli što su učinili, brže bolje su išli promijeniti naslov. I eto osnovice u opremi. Kao što je bila i u tekstovima 24sata u kojima smo od početka objasnili što je osnovica, a što naknada, i koliko što raste te što to znači za korisnike socijalnih naknada.

HNS i Sindikat novinara Hrvatske tražili su premijera da se ispriča jer je uvrijedio veći dio novinara. 

- Zašto bih se ispričao? Pa neka čitaju naslove - rekao je.

Valjda nije mislio na one na webu Vlade...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
TEŠKA NESREĆA

FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026