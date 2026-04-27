Plenković optužio oporbu: 'Oni žele paralizirati Ustavni sud'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da je skriveni cilj oporbe bio da se ne izaberu tri suca Ustavnog suda i da se ostavi paraliziran taj sud te dodao da će predsjednik Sabora odlučivati o tome hoće li se o njima glasati u četvrtak ili ne. "HDZ i parlamentarna većina su dali dovoljno vremena oporbi da ozbiljno pristupi ovim razgovorima. Njihova skrivena i dobro prikrivena želja, nažalost, nerazotkrivena od strane medija, je da ne izaberu tri suca nego da ostave paralizirani Ustavni sud. To je politički cilj, drugoga nema", ustvrdio je u ponedjeljak Plenković u izjavi novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Podsjetio je da je prošli tjedan saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav prihvatio tri imena o kojima će glasati na plenarnoj sjednici Sabora i na njoj su: Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec. O njima će se raspravljati na plenarnoj sjednici u srijedu.

Plenković je također kazao da je stav HDZ-a i parlamentarne većine još od prošlog tjedna da će na saborskom Odboru za pravosuđe podržati svo troje kandidata za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda.

Stoga će ih taj Odbor u srijedu, ako bude sazvan i bude kvoruma, de facto proslijediti predsjedniku Republike koji je po Ustavu predlagatelj predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Nakon što predsjednik Republike dobije mišljenje tog Odbora, on će Hrvatskom saboru predložiti jednog kandidata o kojem će saborski zastupnici raspravljati i nakon toga glasovati.

Plenković: Oporba nema primjedbi na kandidate za ustavne suce što govori da su im prihvatljivi

Predsjednik HDZ-a smatra i da nedostatak bilo kakvih primjedbi oporbe na predložene kandidate za ustavne suce govori da su im ti kandidati prihvatljivi. "Apeliramo na njihov zdrav razum, na ponašanje sukladno Ustavu i zakonu i na priliku koju im dajemo da se izaberu suci Ustavnog suda. Da li će se o njima glasati u četvrtak ili ne, o tome ćemo još vidjeti tj. predsjednik Hrvatskog sabora će o tome odlučivati", istaknuo je.

Poručio je da treba vidjeti sve što je moguće da se takav "potpuno nerazuman i neargumentiran" cilj oporbe ne dogodi.

"Da ne gubimo vrijeme s paraliziranim Ustavnim sudom koji, u biti, ne može raditi. Nema vijeća Ustavnog suda RH, nema rada", rekao je. Pojasnio je da predmeti koji idu na Ustavnu sud ne idu na skupnu sjednicu.

"Ako nisu izabrali nova vijeća nakon što su ova tri suca ex lege prestali biti suci, Ustavni sud je paraliziran. Nama to nije cilj, a oporba se treba zapitati je li to njima cilj ili ne. I javnost ih treba pitati da li je njima cilj da se ne izaberu suci Ustavnog suda, pogotovo ne ovakvi koji su im po svojoj kvalifikaciji prihvatljivi", rekao je.

Plenković je, upitan vode ili se razgovori i mimo SDP-a kao glavne oporbene stranke, odgovorio da su se svi dobrodošli izjasniti. Istaknuo je da su sugerirani kandidati plod razgovora i plod ispipavanja terena tko bi mogao proći. "Nisu to kandidati kojima smo mi unaprijed rekli - javite se. To su kandidati koji nemaju nikakve veze sa politikom", istaknuo je.

O izmjenama Zakona o PDV-u: Nema namjere Vlade da ulazi u nadležnost Sabora

Plenković je na pitanje o izmjeni Zakona o PDV-u kojim bi se Vladi omogućilo da Uredbom smanjuje stopu PDV-a, odgovorio je da je trajanje Uredbe strogo ograničeno te nema nikakve namjere Vlade da ulazi u nadležnost Hrvatskog sabora kada je riječ o određivanju normalne stope PDV-a.

Pojasnio je da će se Uredba donositi samo u izvanrednim okolnostima ako dođe do daljnje eskalacije na Bliskom istoku te brodovi s naftom ne budu mogli prolaziti kroz Hormuški tjesnac. "Samo stvaramo pravne pretpostavke za još jedan alat. Nije realno da Vlada Hrvatskom saboru u ovim okolnostima svakih tjedan dana podnosi prijedloge izmjena Zakona o PDV-u", kazao je.

Izmjenom Zakona o PDV-u Vladi bi bilo omogućeno da Uredbom, a ne stalnim upućivanjem predmetnog zakona u saborsku proceduru, potencijalno smanjuje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, no do primjene te mjere bi došlo isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i posljedično još snažnijeg rasta cijena energenata i to na ograničeno vrijeme.