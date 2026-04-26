Sabor idući tjedan raspravlja i glasa o sucima Ustavnog suda

HDZ-ova većina prošlog je tjedna s Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, bez oporbe koja je napustila sjednicu, Saboru uputila prijedlog tri kandidata za suce Ustavnog suda, o kojima će zastupnici raspravljati u srijedu, a glasati u četvrtak. To su Željko Pajalić, Mladen Sučević, koje nominira većina, te Goran Selanec za kojeg iz HDZ-a ističu da je bio uvjet ljevice.

Zagreb - Sudac Darko Milković dao je izjavu za medije nakon imenovanja v.d. Vrhovnog suda

No, s obzirom da su predstavnici lijeve oporbe, predvođene SDP-om i Možemo!, najavili da taj prijedlog neće podržati jer, poručuju, nije dogovoren s njima tijekom pregovora vođenih proteklih mjeseci te na činjenicu da je bez njih teško skupiti dvotrećinsku većinu potrebnu za izglasavanje i izgledno je da će Ustavni sud nastaviti raditi u nepotpunom sastavu.

SDP: Nisu dogovorena nikakva dva imena

Naime, taj sud od 12. travnja, otkada je trojici sudaca istekao i produženi, šestomjesečni mandat, radi s 10, umjesto 13 članova.

- Nisu dogovorena nikakva dva imena, kako tvrde u HDZ-u, jer prvo tražimo deblokadu izbora čelne osobe Vrhovnog suda - kazao je glavni pregovarač lijeve oporbe Saša Đujić (SDP) nakon što je s kolegama iz Možemo! prošlog petka napustio sjednicu Odbora za Ustav.

Zastupnici lijeve oporbe tražili su da se prvo riješi pitanje Vrhovnog suda koji je, pak, 'obezglavljen' više od godinu dana i da se s Odbora za pravosuđe uputi mišljenje predsjedniku Republike o kandidatima za čelnika toga suda, a tek onda utvrde kandidati za Ustavni sud.

- HDZ je u proteklih nekoliko mjeseci učestalim ultimatumima, uvjetima, povezivanjima izbora predsjednika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda toliko zakomplicirao cijeli proces da se nalazimo u povijesno najvećoj blokadi pravosudnog sustava od neovisnosti - dodao je Đujić.

Sporan im je i model u kojem vladajući predlažu dva, a oporba jednog kandidata za Ustavni sud. Očekivali su da svaka strana predloži po jednog, a da se oko trećeg usuglase.

- Izabrat ćemo sva tri ili nijednoga - iznio je stav lijeve opozicije.

Idući će tjedan zasjedati i Odbor za pravosuđe. Vladajući su najavili da će ovog puta podržati točku izbora čelne osobe Vrhovnog suda, koju su ranijih sedam puta skidali s dnevnog reda, no u redoslijedu sazivanja dva spomenuta odbora išli su za tim da prvo ide Odbor za Ustav i utvrđivanje liste kandidata za Ustavni sud.

Iako su u HDZ-u očekivali njegovo sazivanje, na kojoj bi predsjedniku Republike dali pozitivno mišljenje o sva tri saslušana kandidata za Vrhovni sud, čelnik tog Odbora, mostovac Nikola Grmoja sjednicu je sazvao za srijedu - dan prije predviđenog glasanja na plenarnoj sjednici. To je napravio, kazao je, jer ne želi sudjelovati u 'njihovim makinacijama i novoj političkoj taktici kojom žele pokazati da SDP ruši njihov izbor ustavnih sudaca'.

- Te dvije političke opcije se natječu tko će u percepciji javnosti ispasti odgovoran, a HDZ je shvatio da im taktika rušenja kvoruma i skidanja točke o izboru čelnika Vrhovnog suda ne ide u prilog jer dok to rade ne mogu optuživati SDP da blokira izbor - ocijenio je.

Kako prema proceduri predsjednik Republike Zoran Milanović, nakon dobivenog mišljenja Odbora, treba uputiti prijedlog jednog kandidata Saboru na imenovanje, upitno je hoće li ga se, ako ga ne uputi odmah u srijedu, stići dodati na dnevni red kako bi ga zastupnici raspravili prije izglasavanja.

HDZ: Ako se ustavni suci ne izaberu, odgovornost je na oporbi

No, u konačnici, sudeći po najavama i stavovima oporbe, u četvrtak se tri suca Ustavnog suda neće izabrati, što znači da će se morati raspisati novi javni poziv koji će proces prolongirati za najmanje mjesec dana koliki je rok za prijavu kandidata, a nakon čega ponovno slijede njihova saslušanja te pregovori vladajućih i opozicije. Iz HDZ-a oporbu optužuju za destruktivan, kvaran, lažan i licemjeran pristup, blokiranje izbora ustavnih sudaca i sprječavanje funkcioniranja institucija.

Vladajuća većina je tijekom pregovora nastojala postići kompromis, predlažući kandidate koji su stručni, kompetentni i bez političkih veza, predstavnici oporbe su u početku pristali na takav pristup i na dio predloženih kandidata, ali su kasnije promijenili stav, istaknuo je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.

- Ovo je situacija u kojoj je došlo do totalnog razotkrivanja, oni su sada goli i bosi. Vjerujem da će se sabrati, da će doći do toga da se izglasaju Ustavni suci. Ako to ne učine, sva odgovornost je na njima. Nema više ni milimetra za prostor da HDZ nešto blokira ili vezuje. Sad je njima bitno o kome će se glasati prvo. Što to ima veze? Na predsjedniku Sabora je da stavlja točke na dnevni red - naglasio je.

Prozivali su se ovih dana svi redom pa je tako predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za premijera ustvrdio da je "balkanski Trump", na što su mu iz HDZ-a odgovorili da je on "balkanska pudlica Sandre Benčić", a prozvali su i Grmoju, ocijenivši kako je još jednom dokazao da je produžena ruka politika ljevice i njihov bezuspješni spasitelj.

Zastupnici će prije svega toga sutra raspraviti izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, vezane uz "plivajući" PDV. Time bi Vladi bilo omogućeno da Uredbom, a ne stalnim izmjenama Zakona, potencijalno smanjuje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, no do primjene te mjere bi došlo isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i posljedično još snažnijeg rasta cijena energenata.

Na dnevnom redu je i godišnje izvješće o napretku u provedbi Nacionalne razvojne strategije za 2024. godinu tijekom koje je, navodi se, realni rast BDP-a iznosio 3,8 posto te su nastavljeni pozitivni trendovi na tržištu rada, u rastu plaća, životnog standarda te smanjenju javnog duga.