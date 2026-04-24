Plenković po oporbi: 'Ako ne žele da se popuni Ustavni sud s tri suca, neka to kažu otvoreno'

Premijer Andrej Plenković izrazio je u petak u Nikoziji zadovoljstvo što je parlamentarna većina utvrdila listu kandidata za izbor sudaca Ustavnog suda, dok je za oporbu rekao da je najprije pristala na izbor neutralnih kandidata pa se poslije predomislila te sada blokira dogovor. HDZ-ova većina u saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, nakon što je oporba danas napustila sjednicu, utvrdila je listu s trojicom kandidata za ustavne suce - Željkom Pajalićem, Mladenom Sučevićem i Goranom Selancem - o kojima će se glasati na plenarnoj sjednici.

Plenković je rekao da mu je drago što je većina izglasala kandidate te ocijenio da reakcija oporbe pokazuje „političku nezrelost i nedosljednost“, kao i izostanak spremnosti na dogovor.

Istaknuo je da je vladajuća većina tijekom pregovora s oporbom nastojala postići kompromis, predlažući kandidate koji su, kako je rekao, stručni, kompetentni i bez političkih veza.

„Sugeri­rali smo ljude koji su po svojim kvalifikacijama došli do profesionalnog vrhunca bez politike. Jedan je sudac Vrhovnog suda (Pajalić), drugi odvjetnik u Zagrebu (Sučević)“, rekao je Plenković na Cipru, gdje sudjeluje na neformalnom sastanku šefova država ili vlada zemalja EU.

Dodao je da su predstavnici oporbe u početku pristali na takav pristup i na dio predloženih kandidata, ali su kasnije promijenili stav.

Plenković je ustvrdio da oporba deklarativno zagovara izbor neutralnih, stručnih i kompetentnih kandidata bez političkih veza, ali da u praksi takve prijedloge odbija, upitavši tko u tom slučaju blokira popunjavanje Ustavnog suda i funkcioniranje institucija.

„Dali smo im dva neutralna kandidata i mogućnost da izaberu jednoga, ali ni to nisu prihvatili“, rekao je te istaknuo da oporba nema konkretnih primjedbi na stručnost predloženih kandidata.

„Prošlo je nekoliko dana otkako su njihova imena u javnosti i nema nijedne ozbiljne primjedbe na njihovu kvalitetu“, rekao je, ocijenivši da takvo postupanje oporbe upućuje na izostanak stvarne namjere postizanja dogovora.

„Ako ne žele da se popuni Ustavni sud s tri suca, neka to kažu otvoreno“, poručio je, optuživši oporbu za destruktivan i licemjeran pristup, blokiranje izbora ustavnih sudaca i funkcioniranje institucija.

Dodao je da je vladajuća većina oporbi ponudila sve što su tražili, ali oni ni to neće.

Izrazio je očekivanje da će se ipak postići dogovor, te ponovno upozorio da će, ako do toga ne dođe, politička odgovornost biti na oporbi.

Za izbor ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe jer ih se bira dvotrećinskom većinom.

Nakon što su napustili sjednicu Odbora za Ustav Saša Đujić (SDP) i Sandra Benčić (Možemo!) poručili su da je za njih ta priča gotova, da neće glasati za HDZ-ov prijedlog te da voljom premijera Andreja Plenkovića neće biti izabrana tri nova suca Ustavnog suda.