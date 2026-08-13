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ZABAVA U SINJU

Plenković pjevao s čovjekom koji je pijan izazvao nesreću

Piše 24sata,
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Plenković pjevao s čovjekom koji je pijan izazvao nesreću
Foto: TV Jadran
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Uz premijera su, vidi se na snimci, bili su Grlić Radman, Glavina, Tomislav Šuta i Blaženko Boban

U javnost je izašla snimka na kojoj se vidi da premijer Andrej Plenković u okolici Sinja, u društvu nekoliko ministara pjeva i zabavlja se uz hitove Olivera Dragojevića. Snimka je nastala kod bivšeg alkarskog harambaše Ive Vukasovića Parina iz Brnaza. Upravo on poznat je po izazivanju prometne nezgode u alkoholiziranom stanju 2020. godine te poticanju načelnika tamošnje policijske postaje Mislava Filipovića Grčića na zlouporabu položaja i ovlasti.

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Harambaša je priznao da je vozio pod utjecajem 1,26 promila alkohola te skrivio prometnu nezgodu s materijalnom štetom, no opovrgnuo je prijetnje upućene policijskom načelniku. 

Kako je tada tvrdio sve su mu smjestili suparnici koji su na njega bili ljubomorni zbog bliskih odnosa koje održava s premijerom Plenkovićem.

Uz premijera su, vidi se na snimci, bili ministri Gordan Grlić Radman, Tonči Glavina, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. 

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Komentari 15
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