Plenković: Pokazali smo da se zaista borimo protiv korupcije!

Bilo što da napravimo, većina oporbenih stranaka bila bi a priori protiv, odgovorio je premijer Andrej Plenković na kritike oporbe nakon podnošenja godišnjeg izvješća o stanju nacije, a na prozivke zbog korupcijskih afera naglasio je kako je Vlada pokazala da se zaista bori protiv korupcije.

"Da ne znam što napravimo, većina oporbenih stranaka bila bi a priori protiv. Mi se ovdje nismo došli hvaliti, došli smo podnijeti izvješće", kazao je premijer odgovarajući oporbi koja ga je prozvala da su u izvješću o stanju nacije čuli samo hvalospjeve na račun Vlade, što ne odgovara realnosti u kojoj građani žive.

Dojma je, dodao je premijer, da se premalo vidi što sve Vlada nastoji učiniti za boljitak i standard građana i gospodarstva. Odbacio je teze da građani sve lošije žive.

"Što se tiče opasnosti od siromaštva - 1,2 milijun ljudi prije početka našeg mandata, danas 800.000. Dakle, za 400.000 manje. Broj blokiranih - prije našeg mandata 300.000, smanjili ih na 200.000. Poduzeli smo mjere koje nikad nisu viđene, opraštali čitav niz dugova različitih ljudi koji su nastali mahom zbog neplaćanja režija i ulazaka u različite poslovne obveze koje nisu kasnije mogli servisirati", poručio je.

Oporbeni zastupnici kritizirali su ga i zbog korupcijskih afera članova Vlade, a Plenković je naglasio kako je Vlada pokazala da se zaista bori protiv korupcije, i to ne samo deklaratorno.

"Da postoji nekakva šapa ili, ne daj Bože, utjecaj na tijela kaznenog progona, onda ne bi bilo nikakvih visokoprofilnih koruptivnih djela. Netko bi nazvao nekog Peru u USKOK-u, DORH-u, EPPO-u da drži to ladici i zaboravi, ali toga nema. Pokazali smo da ne može nikome ništa proći iz koje god stranke bio i što god radio. Vjerujem da ljudi polako shvaćaju tu politiku, svatko je osobno odgovaran imenom i prezimenom", kazao je.

Govoreći o borbi protiv inflacije, Plenković je naglasio glavnu zadaću Hrvatske narodne banke, a to je odgovornost za stabilnost cijena. "Vlada ima određene mehanizme i mi ih koristimo svo ovo vrijeme. Mi smo na sastancima s ključnim ljudima u gospodarstvu direktno rekli da je veliki dio generiranja inflatornih pritisaka domaća proizvodnja. Očekujemo od istih tih gospodarstvenika kojima se pomoglo u cijeni energenata, očuvanju radnih mjesta, u poreznom rasterećenju, poboljšanju poslovne klime, članstvom u OECD-u, europodručju, Schengenu da ne vode računa samo o sitnim vlastitim interesima", poručio je.

Ako se netko prostro da uspje sačuvati socijalnu koheziju, onda je to učinila naša Vlada, ocijenio je Plenković.

Plenković: Gubimo jedan grad godišnje, glavna nam je zadaća usporiti negativne trendove

Na prozivke dijela oporbe oko ustašizacije i fašizacije, premijer je poručio kako se stav HDZ-a i Vlade u osudi fašističkih režima za vrijeme Drugog svjetskog rata i totalitarnih režima tu nije ništa promijenio. Naglasio je kako manjine za vrijeme mandata njegovih vlada nikad nisu bile bolje zaštićene i integrirane te da će Vlada nastaviti voditi politiku stabilnosti.

"Hrvatska je bastion stabilnosti kad pogledate sliku u našem bližem i širem susjedstvu u svim mogućim aspektima i tu poziciju nećemo pustiti, ona je utemeljena na našem programu i u našim vrijednostima. Ni o jednoj temi nismo napravili krupni, pogrešan korak kad je riječ o europskoj, vanjskoj ili regionalnoj politici", dodao je.

Osvrnuo se na negativan prirodni priraštaj naglasivši kako je to "istinski problem" s kojim se Hrvatska suočava te da je zajedničkim naporima potrebno te negativne trendove usporiti. "Mi gubimo otprilike jedan grad od 20.000 ljudi godišnje, to je ogroman udar i zato sve ove mjere različitih resora kako bismo taj trend usporili i stvorili preduvjete da obitelji imaju više djece. To nam je glavna zadaća", naglasio je.

Najavio je kako će fokus Vlade biti još više usmjeren na obrazovanje kako bi Hrvatska mogla pratiti globalne trendove te da će gospodarstvenicima nastaviti osiguravati stabilnost, sigurnost, energetsku neovisnost, povoljan pravni i predvidiv porezni sustav... A s druge strane, rekao je kako očekuje veću produktivnost, veća ulaganja u inovacije, u industrijsku proizvodnju te da se kapital tržišta pretvara u kapital razvoja.

"Vodimo politiku modernog suverenizma, ojačali smo međunarodni položaj, zaokružili smo sve što smo mogli, ali moramo unutra sazreti da sve te pogodnosti za koje smo se zaista teško izborili iskoristimo u razdoblju pred nama. Razvijamo ravnomjernu Hrvatsku, posvećujemo odgovarajuću pozornost svim politikama i nastavit ćemo se truditi još tri godine, a onda opet pred građane", naglasio je.

Mostov Nikola Grmoja javio se za povredu Poslovnika kako bi, kazao je, demantirao tvrdnju o borbi protiv korupcije. "Upravo je predmet vaše miljenice Žalac pokazao da se predmeti drže u ladicama i to da ste čovjeka optuženog za korupciju u zdravstvu zaposlili u Vinogradskoj bolnici", rekao je, a HDZ-ovci mu uzvratili o neuspjehu koji je stranka Most doživjela i na lokalnoj i nacionalnoj razini.