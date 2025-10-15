UŽIVO Plenković: 'Imamo oko 160.000 stranih radnika. Dobro je to za hrvatsko gospodarstvo'

Premijer Andrej Plenković danas u Hrvatskom saboru podnosi godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske, što je njegova zakonska obveza jednom godišnje tijekom jesenskog zasjedanja. U izvješću će se osvrnuti na učinjeno u proteklom razdoblju te najaviti planirane mjere i buduće korake Vlade. Sjednica je započela u 9:30 sati, a Plenković je prvi govornik. Njegov govor može trajati do jednog sata, a na njega nije dopuštena replika.

Zahtjev za stankom zatražen je odmah na početku sjednice.

- Devet godina Vlade, hrvatsku ste pretvorili zemlju u zemlju korupcije i duboke nepravde. Niste uspjeli zaustaviti ilegalne migracije, danas nam stiže iz njemačke avion s ilegalnim migrantima u Zagreb. Vi to sve šutke gledate, prihvaćate, na štetu hrvatskih nacionalnih interesa. Inflacija je najveća u tri desetljeća. Rezultat vaših mjera, rezultat uvođenja eura u najgorem mogućem trenutku - rekao je Nikola Grmoja iz Mosta.

Stanku je zatražio i Klub SDP-a, odnosno zastupnica Mirela Ahmetović.

- Svakodnevno govori o rastu plaća, a ne govori o rastu siromaštva po kojem smo najgori u eurozoni. To Plenković prešućuje. U njegovom izlaganju slušat ćemo samohvale, poštenom građaninu vrijedi koliko i papir na kojem je ta lažna statistika ispisana - rekla je.

Potom je Sandra Benčić iz Možemo! rekla da Plenković neće govoriti radničkim obiteljima.- Radničke obitelji danas trebaju raditi četiri godine duže za medijalnu plaću da si mogu priuštiti stan. Medijalna plaća ne pokriva ni osnovne troškove života prehrane i stanovanja. To je također Plenkovićeva Hrvatska - kazala je.

Anka Mrak Taritaš iz stranke GLAS istaknula je da ćemo danas slušati "ponovno izvješće premijera u kojem će pokazati jednu lijepu sliku Hrvatske, gledamo naočalama različitih dioptrija".

- On gleda naočalama kroz koje se vidi bolji život, nema inflacije, a teku med i mlijeko. Međutim, to nije realna Hrvatska. To nije Hrvatska koja je realna i stvarna - dodala je.

Dodala je da "bez stranih radnika hrvatsko gospodarstvo ne može opstati" te da se "o njima mora voditi računa".

- Ne samo da bez njih ne može opstati gospodarstvo, nego ne mogu opstati ni mirovine. Jednako tako, voljela bih da nekoliko riječi kaže o tome da u riziku od siromaštva živi 37 posto osoba starijih od 65 godina, a ako slučajno žive sami, tada je u riziku 61,4 posto - rekla je.

Nakon stanke, Plenković je stigao za govornicu. Za predstavljanje godišnjeg izvješća ima do 60 minuta.

Plenković predstavio godišnje izvješće Vlade

Činjenica da smo ovdje tri mandata potvrda je političku stabilnosti koju smo s partnerima iz parlamentarne većine, gradili i očuvali svih ovih godina, te povjerenja građana koji su nam tri puta dali odgovornost da vodimo zemlju, kazao je premijer Andrej Plenković u Saboru podnoseći izvješće o stanju nacije.

Naveo je kako živimo u svijetu u kojem se mir i sigurnost više ne mogu uzimati zdravo za gotovo.

- Ruska agresija na Ukrajinu, ratovi na Bliskom istoku i u Africi, rastući migracijski pritisci, klimatske krize i kibernetičke prijetnje, duboko mijenjaju okolnosti u kojima djelujemo. U takvom svijetu svaka država mora jasno definirati i štititi nacionalne interese, ali i ostati vjerna svojim vrijednostima i načelima - rekao je, dodajući da Hrvatska to čini odgovorno, predano i s vizijom.

Plenković je istaknuo kako njegova Vlada, za razliku od onih koji u svakoj krizi traže razdor, a ne rješenja, traži zajedništvo, stabilnost i napredak.

- Hrvatska se ne vodi pesimizmom, nego radom, povjerenjem i odgovornošću - rekao je Plenković.

Prije izvješća je odgovorio na kritike oporbe. Zahtjevom za stankom kritizirali su rad Vlade, navodeći da vodi državu u krivom smjeru te da ne zna kako se u njoj živi. Plenković je naglasio kako to nije točno.

- Netko tko ima čast voditi Hrvatsku devet godina, sigurno zna kako se u njoj živi - rekao je Plenković.

Kada je riječ o stopi siromaštva kazao je kako je ona u vrijeme SDP bila na razini od 1,2 milijuna ljudi koji su bili u riziku, dok je danas riječ o oko 800.000 tisuća ljudi.

Kada je riječ o borbi protiv korupcije naveo je kako pravosudna tijela rade sukladno ustavu i zakonu, korupcija ima ime i prezime, a na aluzije da se u Hrvatskoj promovira pedofilija pozvao je kritičare da ne miješaju Istanbulsku konvenciju s temama koje s tom konvencijom nemaju veze.

- Adresirajte to pitanje na razinu grada Zagreba i tamo uputite kritiku - rekao je.

Što se tiče migracija i stranih radnika, kako bi zadovoljili tržište rada, imamo oko 160.000 stranih radnika.

- To je dobro za hrvatsko gospodarstvo. Njihov položaj štitimo novim zakonom, vodimo računa da oni koji dođu u Hrvatsku žive dostojanstveno i da ne utječu na naš način života - naveo je Plenković.

Ove kritike koje smo čuli i dječje komentare da ćemo slušati šarene laže o Hrvatskoj, nećemo, rekao je premijer.

- Vlada ne smatra da je riješila sve probleme i da je sve ono što činimo je idealno, ali se svaki dan trudimo da građanima bude bolje. Jesmo li u tome uspješni ili ne, odlučuju građani, a mi smo imali četvore izbore u godinu dana u kojima smo pobijedili u trima - poručio je.

- Isprobali ste sve taktike i ni jedna vam nije upalila. Znate zašto? Ljudi bolje vide od vas kako se živi u Hrvatskoj - obratio se oporbi.

'Hrvatsko gospodarstvo raste'

Hrvatsko gospodarstvo raste 18 uzastopnih kvartala od početka 2021., među najbržim stopama u Europskoj uniji, istaknuo je Plenković.

- Očekujemo da rast na godišnjoj razini bude 3,3 posto. BDP po stanovniku u devet je godina porastao s 11 na 22 tisuće eura, dosegnuvši 77 posto prosjeka EU-a (2024.), nasuprot 62 posto 2015. godine.

Iznad Slovačke smo (75 posto), Grčke (70 posto), Latvije (71 posto) i Bugarske (66 posto), a dosegli smo razinu Mađarske. Cilj nam je do kraja ovog mandata premašiti 80 posto prosjeka razvoja (Poljska 79 posto, Portugal 82 posto), kada po iskustvu drugih dolazi do preokretanja trendova iseljavanja stanovništva - rekao je.

Plenković je dodao i da je deficit stalno ispod tri posto unatoč kriznim okolnostima. Javni sud smanjen je na 56,9 posto udjela u BDP-u, što je najniža razina u više od desetljeća.

'Rasle su plaće, ali ne dovoljno'

Dotaknuo se i plaća, navodeći da je minimalna bruto plaća od 2016. godine porasla za 134 posto, dok je medijalna plaća porasla za 90 posto. Prosjećne mirovine veće su za 93 posto.

- Je li dovoljno? Nije, ali je trend većih primanja vrlo jasan. To je rezultat provedbe mjera u proteklih devet godina - rekao je.

Naglasio je i da je u njegovom mandati otvoreno preko 300 tisuća radnih mjesta. Danas u Hrvatskoj radi milijun i 780 tisuća ljudi koji rade.

- Nezaposlenost je spuštena na razinu od oko četiri posto, broj je smanjen na oko 76 tisuća. Godine 2016. omjer je bio da su ena jednu nezaposlenu osobu bile četiri zaposlene, dok danas na jednu nezaposlenu osobu imamo 23 zaposlene. Ako to nije napredak u zadnjih devet godina, onda ne znam koji je to mjerljivi podatak koji bi bio po guštu oporbe da kaže možda nije to tako loše kako izgledao, kao što je rekao Bata Stojković kada je padao most - rekao je premijer.

