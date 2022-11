Plenković: Poveznice ulaska u Schengen i OECD s rafinerijom nema; Grmoja: 'Obmanjujete'

Premijer Andrej Plenković je nakon aktualca zastupnicima u Saboru podnio izvješće o održanim sastancima EU vijeća u svibnju, lipnju i listopadu. Odmah su se zaredale replike.

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović je istaknula kako je u posjedu brošure koju Vlada dijeli stranim investitorima.

- Imam brošuru koju dijelite na sastancima sa stranim investitorima, konkretno sa zadnjeg s turskim investitorima. A u kojoj piše, citiram: "cijena radne snage je 2,6 puta niža od EU prosjeka, što čini Hrvatskom idealnom zemljom za investicije" - poručila je, a premijer istaknuo da ne zna o čemu govori.

- Vlada sigurno ne radi brošure, treba vidjeti tko je autor, ne znam ništa o tome - rekao je.

Peović je istaknula kako na brošuri na engleskom jeziku piše "Vlada RH i Ministarstvo financija."

Govoreći o uvođenju eura, Suverenist Marijan Pavliček naglasio je kako ga uvodimo u najgore vrijeme. Što se tiče Schengena, istaknuo je kako podržava ulazak, no ukazao je na problem što nismo riješili vanjske granice.

- Slovenija je ušla puno prije nas pa nisu riješili pitanje granica, pa ćemo ući i mi i rješavat ćemo. Ima zemalja utemeljiteljica koje 100 godina rješavaju pitanje granica - rekao je premijer.

Zastupnik Zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević također je pohvalio ulazak Hrvatske u Schengen uz naglasak na podneseni amandman u EU parlamentu, a u kojem nas se apostrofira za kršenje ljudskih prava.

- Uspostavili smo nezavisni kontrolni mehanizam koji nitko nema - rekao je premijer.

Mostov Nino Raspudić upozorio je da su izvješća u nekim segmentima nedopustivo štura i nedorečena, a to je u dijelovima koja se odnose na prijepore po pojedinim pitanjima između članica EU.

- Mi namjerno ne stavljamo pune podatke koja je zemlja za nešto, a koja ne, da bi mogli imati privilegirani odnos povjerenja, nisu slučajno ova izvješća tako napisana - odgovorio je Plenković.

Nikola Grmoja se obrušio na njega zbog zatvaranja sisačke rafinerije, kao i sada riječke i to u jeku energetske krize. Podsjetio je na svjedočenje bivšeg člana Uprave INA-e Davora Mayera, koji je na Antikorupcijskom vijeću rekao da su Mađari blokirali ulazak Hrvatske u OECD zbog INA-e te da su ih Plenković i tadašnji ministar Tomislav Ćorić tražili da ne talasaju po pitanju potpisivanja Memoranduma, a koji je posljedično doveo do gašenja sisačke rafinerije, a upravo zbog ulaska Hrvatske u Schengen i OECD.

- To je apsolutni non sense, nema poveznice ulazak u Schengen sa sisačkom rafinerijom, ne znam odakle takve konstrukcije. Što se tiče riječke, investicija koja se događa u riječkoj rafineriji je najveća koju na INA ima u 50 godina i u travnju će biti operativna te imati bolju i kvalitetniju proizvodnju. A za Sisak pitajte svoje kolege iz Mosta - poručio je Plenković.

Grmoja mu je uzvratio da je sisačka rafinerija zatvorena za vrijeme dok je on premijer, a kad Most više nije bio u Vladi.

- Potpisan je Memorandum kojim je hrvatska nafta krenula prema Mađarskoj, a oni koji su blokirali Hrvatsku su nakon toga dali zeleno svjetlo za OECD i Schengen - rekao je.

Plenković je dobacio kako to nema nikakve veze.

- Ima, ima - naglasio je Grmoja.

Nešto malo kasnije je zatražio stanku kako bi potvrdio da je u pravu da jedno ima veze s drugim.

- Uporno obmanjujete javnost. Tvrdite da nikakvog veta s mađarske strane oko OECD-a nije bilo, guglao sam da vidim jesam li ja pogriješio i našao premijerovu izjavu od 17. studenog 2018. kada je obznanio da je Mađarska odlučila povući veto na hrvatski ulazak u OECD. A ovaj sporni Memorandum, kojim je napravljen prespoj kojim je hrvatska nafta krenula prema Mađarskoj, a što je za posljedicu imalo gašenje sisačke rafinerije, je potpisan u osmom mjesecu, dakle nešto prije ove najave premijer da mađarska povlači svoj veto - istaknuo je Grmoja dodavši kako je sasvim jasno da je Plenković, kako bi se mogao šepuriti time da je Hrvatsku uveo Schengen i OECD, izdao nacionalne interese.

- Potpisali ste nešto što nijedna vlada nije htjela potpisati, konstantno obmanjujete javnost i zato se ne želite pojaviti pred Antikorupcijskim vijećem - rekao je Mostovac.

Kako Plenković ne može odgovarati na zahtjeve za stankom i povrede Poslovnika, u obranu šefa dizali su se njegovi stranački vojnici.

HDZ-ov Marko Pavić mu je poručio kako je samo ljubomoran na uspjehe Vlade.

- Ulazak u Schengen i euro su kolosalni uspjesi ove Vlade, a vi ste ljubomorni na to. Upravo ste vi u Vladi inzistirali na arbitraži INA-MOL - rekao je naglasivši kako se, dok Vlada osigurava milijarde kuna pomoći građanima, vidi potop oporbe.

Grmoja je riskirao treću opomenu.

- Izdali ste Sisak, rafineriju, predali ste hrvatske nacionalne interese - poručio je pa ostao bez prava na daljnju raspravu.

HDZ-ov Josip Borić je istaknuo kako Grmoja i Most čekaju da HDZ i ova Vlada padnu, ali da neće to dočekati. I Peović je Plenkoviću poručila da je izdao hrvatske interese, a ponovno se na noge digao Borić.

- Kad pitate oporbu o vanjskoj politici, sve znaju, o unutarnjoj isto, a na izborima nikakvi - rekao je.

SDP-ov Arsen Bauk ga je pitao na čijoj strani moraju biti da ih ne proglasi ruskim agentima i korisnim budalama.

- Što se tiče Ukrajine, tu ste se vi svi skupa pokazali zadnjih godinu dana, guglajte malo izjave, stavove, tu vam je Cappelli, sjetite se kako ste ga odbijali ne biste li usvojili Deklaraciju prije 24. veljače, a onda najednom iluminacija, prosvjetljenje, ne morate više ići po mišljenje tamo gdje idete - odgovorio je Plenković.

Pa je Bauk zatražio stanku i podsjetio ga kako je njegov ministar vanjskih poslova u to vrijeme šaputao na uho ruskom ministrom i zvao predsjednika Vladimira Putina u Hrvatsku.

- To je bilo isto u drugom mjesecu 2022. I budite sigurni da mi vidimo vašu želju da ćete braniti vašu vlast do zadnje kapi ukrajinske krvi, a ako želite radite podjelu u Hrvatskoj na to tko je za ove, a tko za one, ja vam mogu sam reći da smatram da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, da za to treba biti sankcionirana, kažnjena i da treba učiniti sve da pomognemo Ukrajini, a da ne ugrozimo sebe - poručio je.

Zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na neusklađenost Vlade i Ureda predsjednika po pitanju vanjske politike na sastancima EU vijeća.

- Koliko vrijedi Hrvatska kao država? Bilo koja država u kojoj se vlast ne pridržava Ustava? Ustav kaže da Hrvatsku u EU vijeću zastupaju predsjednik države i Vlada. Gdje je Zoran Milanović u ovim vašim izvještajima? Vanjska politika se sukreira, u ovom izvješću su brojna vanjskopolitička i vojna pitanja. Sa mnogim stavovima Milanovića se ne bih mogla složiti, od nekih bih se i ogradila, ali još manje vama dajem za pravo da si uzurpirate veća prava od onih koje vam po Ustavu pripadaju - poručila je.

Zauzvrat je dobila ocjenu o tragovima mazohizma kad je riječ o predsjedniku Milanoviću.

- Vi kao velika ustavnopravna stručnjakinja, a pritom i silan ekspert za vanjsku i obrambenu politiku, siguran sam da ćete dati veliki doprinos. Ovaj vas je toliko nahvalio, lijepo o vama govorio da je to fascinantno kako vapite za njim. Moram priznati da tu već vidim tragove mazohizma, ali dobro, to je vaš odabir, ima svakakvih ljudi - rekao je.

Govoreći o vanjskoj politici, istaknuo je kako je pravilo da na EU vijeća ide premijer.

- Koliko je meni poznato, nije bilo niti jedne situacije gdje je bilo koji od predsjednika, osim Josipovića na samom početku prije 100 godina kad je to bila kurtoazija. A Janša je bio zato što ja nisam mogao ići, a ovaj gospodin koji vas hvali nije htio ići - rekao je.

