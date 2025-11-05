Obavijesti

News

Komentari 0
PREMIJER NE IDE U VUKOVAR

Plenković primio majku Jean Michel Nicoliera: Evo tko će od državnog vrha ići na ispraćaj

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković primio majku Jean Michel Nicoliera: Evo tko će od državnog vrha ići na ispraćaj
4
Foto: Andrej Plenković/X

Jean-Michel Nicolier, koji se 1991. godine priključio obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a, ubijen je nakon pada grada, a njegovi posmrtni ostaci dugo su se smatrali nestalima

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je u utorak u Banskim dvorima Lyliane Fournier, majku francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nedavno identificirani kod Ovčare.

UOČI POGREBA U VUKOVARU Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

- U Banskim dvorima primio sam gđu Lyliane Fournier, majku Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je svojim životom postao simbol hrabrosti i solidarnosti u obrani Vukovara. Nakon više od tri desetljeća, njegovi su posmrtni ostaci identificirani kod Ovčare. Hrvatska mu duguje trajnu zahvalnost - objavio je Plenković na platformi X.

Foto: Andrej Plenković/X

Jean-Michel Nicolier, koji se 1991. godine priključio obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a, ubijen je nakon pada grada, a njegovi posmrtni ostaci dugo su se smatrali nestalima.

SPROVOD U ČETVRTAK Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Nicolier će biti pokopan sutra, 6. studenoga, u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru, uz najviše vojne počasti. Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi. Njegova majka i brat odlučili su da će ga pokopati u gradu za koji se borio i u kojem je izgubio život.

Plenković ne ide na ispraćaj u u Vukovar. Ići će potpredsjednici Vlade, ministri branitelja i obrane Tomo Medved i Ivan Anušić, kao i ministar poljoprivrede David Vlajčić, potvrđeno je za tportal u Vladi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a 37 ih je teže i lakše ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam
SKANDAL U SPLITU

Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam

Ovo u Splitu je eklatantan primjer fašizacije Hrvatske u kojoj  se premijer i predsjednik Sabora prave kao da ništa vide i dopuštaju ne relativizaciju, već negiranje genocida, kaže prof. Nebojša Blanuša o nasilju u Splitu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025