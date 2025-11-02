Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Ne dopuštamo razdvajanje kako živih tako i mrtvih, poručuje Branko Borković - Mladi Jastreb, posljednji zapovjednik obrane Vukovara. Poruka je to uoči sprovoda heroja Domovinskog rata koji će se održati u četvrtak, 6. studenoga 2025. godine, u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru. Među identificiranima iz masovne grobnice na Ovčari su i Jean-Michel Nicolier, Francuz koji je život dao za Hrvatsku, te Zorislav Gašpar, rođeni Vukovarac i suborac iz istog pakla.

Upravo njih dvojica, pronađeni u istoj jami nakon više od tri desetljeća potrage, postali su simboli ideje zajedništva koja je branila Vukovar 1991. godine i koja, kako ističu njihovi suborci, mora ostati netaknuta i danas. No pojavile su se informacije da bi njihovi sprovodi mogli biti održani odvojeno, što je izazvalo ogorčenje među braniteljima i suborcima.

- Mi ni po kakvoj osnovi ne želimo razdvajati ljude koji su dali život za svoju domovinu. Od početka su bili zajedno u obrani, zajedno su odvedeni i mučeni, i vrlo vjerojatno zajedno likvidirani. Ne postoji razlog da ih sad u smrti razdvajamo - rekao nam je vještak za balistiku i vukovarski branitelj Dubravko Gvozdanović. Dodaje kako Gašpar nema živih članova obitelji koji bi se pobrinuli za njegov pokop, svi su mu ubijeni ili preminuli te da bi bilo ljudski i dostojanstveno da bude ispraćen s suborcem Nicolierom

Zorislav Gašpar Gašo, rođen je 14. ožujka 1971. u Vukovaru. Nakon što je pobjegao iz JNA, priključio se Zboru narodne garde i borio se na Sajmištu, pod zapovjedništvom svog očuha Damjana Samardžića, legendarnog ‘Velikog bojlera’. Obojica su ranjeni i završili u vukovarskoj bolnici, odakle su 20. studenoga 1991. odvedeni na Ovčaru. Odatle se nikada nisu vratili. Njihova obitelj nestala je u ratnim tragedijama, majka Vida umrla je prije pet godina ne dočekavši da pronađe posmrtne ostatke sina i muža. S druge strane, priča o Jean-Michelu Nicolieru već je poznata cijeloj Hrvatskoj i Francuskoj, mladić koji je došao iz Francuske dragovoljno uzeo oružje i govorio da je ‘Vukovar je moj izbor, u dobru i zlu’. Njegovi suborci ne žele da to bude priča samo o njemu. - Isključivo se pozornost stavlja na Nicoliera, a Gašpar je ostao u sjeni. To nije pravedno. Zajedno su ratovali, zajedno su umrli, pa neka zajedno budu i pokopani - poručuje Gvozdanović.

Mladi Jastreb, Branko Borković, najavio je da će osobno na sastanku s ministrom Tomom Medvedom zatražiti da se sprovodi održe istodobno, u zajedničkom terminu i s jednakim pijetetom prema obojici.

- Ne mogu dijeliti svoje vojnike i neću to dopustiti. Oni su zajedno ubijeni, bili su u istoj jami, i ne vidim razlog da ne budu zajedno i pokopani. U ratu nismo imali različite redove i klase, pa ih ne smijemo uvoditi ni u smrti - naglašava Borković. Branitelji podsjećaju kako su tijekom ekshumacija u Vukovaru i Tovarniku uvijek organizirani kolektivni sprovodi žrtava pronađenih u istim masovnim grobnicama.

- U trenutku kada se tisuće ljudi spremaju doći u Vukovar da odaju počast, važno je da poruka bude jasna – oni su se zajedno borili, zajedno patili i neka zajedno budu ispraćeni - zaključuju suborci.