Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je obišao radove na Pelješkom mostu.

Radovi na samom mostu su došli do zadnji desetak dana, a do kraja ovog mjeseca u planu je puno radno opterećenje mosta, nakon čega slijede tehnički pregledi, rekao je Plenković.

"Sukladno najava, do konca siječnja 2022. godine dovršava se izgradnja Pelješkog mosta", rekao je Plenković.

Dodao je da "dobro napreduju" i druga i treća faza - izgradnje cesta na kojima rade austrijski Strabag i grčki Avax, kao i četvrta faza, kod Stona.

Prema njegovim riječima, očekuje se da će druga i treća faza "biti pred okončanjem u svibnju odnosno lipnju", dok bi "sama finalizacija četvrte faze uslijedila tijekom početka jeseni".

"To je u ovom trenutku ono što je dobro, ali to znači da će se prometovati preko Pelješkog mosta u ovoj turističkoj sezoni, a to znači bez prelazaka granica i gužvi u Neumu", rekao je Plenković.

Time, kao je dodao, cijela Hrvatska postaje "propulzivna autodestinacija, što je izrazito važno u 2022. godini".