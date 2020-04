Plenković: 'Relaksirat ćemo mjere, ali ne bez epidemiologa'

Premijer Andrej Plenković održao je u ponedjeljak videokonferenciju s istaknutim hrvatskim znanstvenicima, stručnjacima za javno zdravstvo, molekularnim biolozima, epidemiolozima, infektolozima i virolozima, iz Hrvatske i inozemstva.

- Izazovi koju su pred nama su po mom sudu, u tri aspekta. Jedan je da nastavimo s politikom koja neće dovesti do bilo kakvog problema u zdravstvenom sustavu. To znači da moramo nastaviti i s nabavom kvalitetne zaštitne opreme, da moramo zahvaliti požrtvovnosti naših liječnika, medicinskih sestara i cijelog zdravstvenog osoblja. Da isto tako, u ovoj fazi moramo provoditi restriktivne mjere. Naravno, kalibrirajući ih sukladno potrebama gospodarstva i što normalnijem funkcioniranju vitalnih funkcija. Mislim da smo za sad uspjeli postići dobar balans. Naš je cilj da sve te mjere budu primjerene epidemiološkim procjenama, da ne bi slučajno sa prenaglim relaksiranjem došlo do povećanja broja oboljelih - rekao je Plenković.

Dodao je kako je treći aspekt dugoročni i da očekuje da najrazvijenije zemlje koje trenutno predvode u istraživanjima, naprave konkretne iskorake kada je riječ o lijeku ili cjepivu.

- Ponosni smo što smo kao narod dobro razumjeli prijetnju - rekao je i pozvao sve i da se i dalje drže mjera.

Komentirao je i najavu mogućeg relaksiranja trenutnih mjera.

- I sam ministar Božinović je najavio određene aspekte kada je riječ o tržnicama. Ići ćemo s mjerama koje će omogućiti funkcioniranje i ići za tim da sve što proizvode poljoprivrednici i OPG-ovi bude konzumirano na primjeren način i da građanima omogućimo iskorak prema tržnici, na način koji je siguran i primjeren - istaknuo je Plenković i dodao da će se ići na relaksaciju mjera, ali uz preporuke epidemiologa.

- Apeliram na sugrađane da imaju povjerenja i da budu strpljivi. Taj aspekt je dosta bitan, razumijem brojne sugrađane, svi bi se htjeli vratiti u školske klupe, fakultete, ali i na sva druga mjesta. Puno toga nama trenutno nedostaje. Ako gledate kako svijet funkcionira, koliko je zemalja odlučilo ići u lockdown, ne radi to niti jedna vlast jer to rade i drugi. Radimo to temeljem procjena koje nas upućuju da štitimo život. U idućim tjednima ćemo donositi odluke o dinamici relaksiranja - rekao je Plenković.

Najavio je nove, redovite sastanke sa stručnjacima i najavio da će osnovati multidisciplinirani Znanstveni savjet s istaknutim hrvatskim znanstvenicima biomedicinskih znanosti iz Hrvatske i inozemstva.