Plenković s izaslanstvom u službenom posjetu Francuskoj

Piše HINA,
Plenković s izaslanstvom u službenom posjetu Francuskoj
Zagreb: Dolazak ministara na 131. sjednicu Vlade RH | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković s političkim i gospodarskim izaslanstvom započinje u ponedjeljak službeni dvodnevni posjet Francuskoj, tijekom kojeg će biti potpisani ugovori o jačanju hrvatskih oružanih snaga

Plenković će se u Elizejskoj palači sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.  U njihovoj nazočnosti bit će potpisan Akcijski plan za razdoblje 2026.-2028. za provedbu hrvatsko-francuskog Strateškog partnerstva, koji potpisuju hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i francuski ministar za Europu Benjamin Haddad. Zatim ugovor za nabavu 18 samohodnih haubica Caesar MK2 za Hrvatsku vojsku te pismo namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, koje potpisuje potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić i francuska ministrica oružanih snaga Catherine Vautrin.

Tijekom posjeta održat će se i Hrvatsko-francuski gospodarski forum, a hrvatska delegacija brojit će četrdesetak tvrtki, među kojima su Končar, Infobip, Rimac Technology, Ericsson Nikola Tesla, Span, ELKA, Đuro Đaković, DOK-ING, ORQA, HS Produkt, HEP, Prvo plinarsko društvo, Luka Rijeka, Croatia Airlines, Adris Grupa, Fortenova i Podravka.

Plenković će održati i predavanje Francuskom institutu za međunarodne odnose (IFRI). 

U utorak, drugi dan posjeta, sastat će se s glavnim tajnikom OECD-a Mathiasom Cormannom, te glavnim ravnateljem UNESCO-a, Halidom el-Enanijem.

KOMENTIRAO SITUACIJU Plenković: Nemam informaciju da je Palestina priznala RH ni prije 33 godine ni kasnije
Plenković: Nemam informaciju da je Palestina priznala RH ni prije 33 godine ni kasnije

Uz predsjednika vlade u izaslanstvu su ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid.

Posjet počinje u ponedjeljak u pariškom Domu invalida, gdje će premijer Plenković položiti vijenac pored spomen-ploče u čast hrvatskim pukovnijama u sastavu Napoleonove Velike armije.

U ponedjeljak navečer predsjednik Macron priređuje svečanu večeru za hrvatsko izaslanstvo i predstavnike hrvatskih tvrtki koje sudjeluju na hrvatsko-francuskom gospodarskom forumu.

Hrvatska i Francuska potpisale su sporazum o strateškom partnerstvu još 2010. a nakon toga odlučile su potpisati novo prošireno strateško partnerstvo, što je učinjeno prilikom službenog posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj, 25. studenog 2021. godine. 

Novo strateško partnerstvo, kao i prethodno, podrazumijeva izradu trogodišnjeg Akcijskog plana u kojem se detaljnije razrađuju mjere i aktivnosti za provedbu suradnje u područjima navedenima u tekstu strateškog partnerstva.

MUTNI PROJEKT Zašto Andrej Plenković daje 100 milijuna dolara Trumpu?!
Zašto Andrej Plenković daje 100 milijuna dolara Trumpu?!

U Akcijskom planu za razdoblje od 2026. do 2028. godine obuhvaćena su područja suradnje u: političkom i međuagencijskom dijalogu; daljnjoj koordinaciji na razini EU-a za potporu agendi za suvereniju Europu; sigurnosti; obrani; gospodarstvu; suradnji u kulturi, medijima, znanosti, obrazovanju i sportu.

 Iz Pariza Plenković s izaslanstvom putuje u Berlin gdje će se sastati s kancelarom Friedrichom Merzom i gdje će se potpisati ugovor o nabavi 44 tenka Leopard 2A8.

