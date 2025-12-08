Plenković s Macronom potpisao novi ugovor: 'Haubice Caesar važan su iskorak za Hrvatsku'

Premijer Andrej Plenković zahvalio je, na platformi Facebook, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu na pozivu u Francusku, istaknuvši kako vjeruje da će današnji susret pridonijeti jačanju brojnih veza Hrvatske i Francuske.

"Naše strateško partnerstvo dodatno smo produbili potpisivanjem Akcijskog plana, kao i ugovora o suradnji u području obrane. Nakon nabave zrakoplova Rafalea, u Elizejskoj palači potpisali smo ugovor o nabavi samohodnih haubica Caesar - važan korak za naše oružane snage", napisao je premijer Plenković.

Naglasio je i da kao saveznice u okviru EU-a i NATO-a, Hrvatska i Francuska zagovaraju postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini, kojim se neće nagraditi agresora, nego poštovati ukrajinski suverenitet i temelje međunarodnog prava - dakle svega onoga na čemu je Europa i nastala.

"Razgovarali smo i o nadolazećem summitu Euco kojem će jedna od tema biti pitanje proširenja EU-a. Hrvatska je snažan zagovaratelj ovog procesa, posebno kod prijateljske i susjedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda", naveo je hrvatski premijer.

Na kraju, naglasio je da se raduje nastavku dijaloga i putem summita članica Inicijative triju mora, te sastanku članica Eumed9, kojima Hrvatska dogodine predsjeda.