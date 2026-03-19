Plenković sarkastično odgovorio Milanoviću: 'Vidjet ćemo. Nije žurba, to je samo još jedan rat'

Premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak da sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu inicira "kad je stvarno bitno, i kada smatramo da postoje razlozi", komentirajući izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da će sastanka vijeća biti, ali da "nema žurbe".

Premijer je u Bruxellesu na summitu EU, a uoči sastanka novinari su ga pitali za komentar Milanovićeve jučerašnje izjave iz Vela Luke, gdje je bio u povodu Dana općine, da će se sjednica svakako održati, da "ima razloga za to, ali nećemo žuriti jer ima vrlo ozbiljnih tema koje treba pripremiti".

- Vidjet ćemo. Nije žurba, ovo je samo još jedan rat - odgovorio je sarkastično na to Plenković.

Premijer je u utorak uputio dopis Milanoviću u kojem mu predlaže sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka, a iz Vlade su poručili kako inicijativa premijera ima za cilj raspraviti posljedice ratnih zbivanja na globalnoj i europskoj razini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj. Plenković je predložio i raspravu o daljnjim aspektima modernizacije Hrvatske vojske i jačanju njenih obrambenih sposobnosti, naveli su iz Vlade.

- Dakle, za razliku od njega (Milanovića), moje inicijative za sastancima Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu dolaze u trenucima kada su velike globalne krize koje imaju utjecaja i na nas - naglasio je danas Plenković.

Podsjetio je kako je tako bilo i kada je "ruska vojska napravila invaziju na Ukrajinu". "Pa i tad nije bilo potrebe da se nađemo, sad imate veliki rat na Bliskom istoku oko kojeg cijeli svijet treperi", dodao je i upozorio kako u ovom trenutku raste cijena nafte na 116 dolara po barelu, a za 50 posto raste cijena plina.

- Rast će cijena plina za sve subjekte, rast će cijena struje… Nema veze, ima vremena. Naći ćemo se kad bude… - prokomentirao je Plenković.

- Mi potičemo, iniciramo, sastanak kad je stvarno bitno, i kada smatramo da postoje razlozi zašto bi bilo dobro da se ta tijela nađu, naglasio je te dodao "al' budući da sastanka neće biti mi ćemo raditi svoje kao što radimo i do sada, štititi građane i gospodarstvo. Kad završe izleti, možda sastanka i bude, a možda i mi ne budemo imali vremena u budućnosti - poručio je na kraju.