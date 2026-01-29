Obavijesti

SUĆUT OBITELJI

Plenković se oprostio od Galića: 'Bio je dobar i odmjeren čovjek'

Zagreb: Počela 9. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer je uputio sućut obitelji bivšeg župana i istaknuo njegov velik doprinos razvoju Vukovarsko-srijemske županije

Admiral

Premijer Andrej Plenković uputio je u četvrtak sućut u povodu smrti bivšeg župana Bože Galića u kojoj je istaknuo da će Galića pamtiti kao dobrog i odmjerenog čovjeka koji je ostavio je dubok trag u političkom, društvenom i gospodarskom životu i razvoju Vukovarsko-srijemske županije.

"S iskrenim sam žaljenjem primio vijest o preranoj smrti gospodina Bože Galića, bivšeg župana, zastupnika u Hrvatskom saboru, državnog tajnika i predsjednika Hrvatske zajednice županija. Svojim stručnim i političkim djelovanjem kao župan u četiri uzastopna mandata dao je velik doprinos razvoju svoje Vukovarsko-srijemske županije", stoji u sućuti.

Pamtit ćemo ga, dodao je premijer, kao dobrog i odmjerenog čovjeka, koji je sve povjerene mu dužnosti i zadaće obavljao s velikom strašću i predanošću.

Božo Galić ostavio je dubok trag u političkom, društvenom i gospodarskom životu i razvoju Vukovarsko-srijemske županije, istaknuo je Plenković u sućuti upućenoj obitelji Galić te njegovim prijateljima i suradnicima u ime Vlade, HDZ-a i osobno.

