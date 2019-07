Kuščević ne ide iz Vlade: Nema prekršaja, nastavljamo dalje...

Ministar uprave Lovro Kuščević nije ušao na glavni ulaz na sastanak užeg kabineta Vlade. Nagađa se kako bi on mogao danas dati ostavku zbog afere sa zemljom na Braču.

Neslužbeno N1 javlja da su se Plenković i Kuščević sastali u srijedu ujutro, no nije jasno hoće li se rasplet situacije dogoditi danas ili će se čekati još nekoliko dana. Na sastanku su bili i Gordan Jandroković te Branko Bačić.

Premijer Plenković u četvrtak odlazi u Poljsku, a mediji nagađaju da će ministar dati ostavku prije idućeg tjedna, odnosno prije sastanka s koalicijskim partnerima kako HDZ ne bi pristao na ultimatum HNS-a o odlasku ministra uprave.

'Nema prekršaja, nastavljamo dalje'

- Danas je bio normalni radni sastanak, sjednica užeg kabineta. Dotaknuli smo se zahtjeva oporbe za mojom smjenom. I dalje stoji činjenica da je sva moja imovina transparentna, da nema nikakvog prekršaja i sumnji u časne radnje. Nastavljamo dalje - rekao je Kuščević aludirajući da neće, suprotno od očekivanog, dati ostavku s mejsta ministra uprave. Na pitanje što je s zahtjevom za njegovu ostavku, rekao je:

- Upravo smo razgovarali o zahtjevu SDP-a imaju li ikakve ozbiljne kritike, ali mislim da će to biti niz prepiska i lažni optužbi - rekao je ministar. Na pitanje je li teret Vladi, Kuščević kaže:

- Mislim da stanke koje imaju 2,5 posto neće kreirati Vladu - rekao je ministar.

Klub zastupnika SDP-a, uz potporu još nekih oporbenih stranka, će u saborsku proceduru uputiti prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru uprave.

Politički kraj ministra Kuščevića?

U Banskim dvorima traje uži kabinet Vlade. Jedino pitanje koje se na Markovom trgu postavlja jest je li danas politički kraj ministra uprave Lovre Kuščevića.

- Ne znam. Do sada nikada nisam nazočio niti jednom sastanku gdje se razgovaralo o tome. Treba razgovarati - poručio je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Postavilo se pitanje što mi on učinio na mjestu ministra uprave:

- Po onome što je on rekao, on nema krimena. To je Lovrina prezentacija, mediji donose druge napise. Treba razgovarati i vidjeti što je istina - kazao je Kujundžić ali nije odgovorio bi li podnio ostavku da je na njegovom mjestu.

Rječitiji nije bio mi ministar financija Zdravko Marić. Oko slučaja Kuščević nije želio ništa komentirati uz opasku da će se sve čuti danas. No zatim se ispravio i ispričao.

- Ne znam ja kada - kazao je. Nije komentirao ni ultimatum HNS-a. Nema informacije hoće li ministar Kuščević danas doći u Vladu.

- On nije član užeg kabineta, osim kad su njegove točke dnevnog reda - rekao je Marić. Nije odgovorio što bi napravio da je na mjestu Lovre Kuščevića. a o njemu kao kolegi kaže:

- Kao timski igrač o svojim kolegama ću uvijek govoriti na pozitivan način, preduvjet je rad je da jedni u druge imamo povjerenja što se tiče posla - poručio je.

Marić je otkrio da radi na poreznim izmjenama te kako će sve biti poznato do kraja mjeseca. Upitan hoće li smanjiti PDV u ugostiteljstvu, kazao je:

- Legitimno je pravo je svakoga pa tako i ugostitelja da kada se najave porezne izmjene da baš on treba biti prepoznat u tim izmjenama. Kao što je bio ranije slučaj, mi smo imali isti princip. Napravit će se analiza kao uvod u sljedeće korake i mjere. Ako budu izmjene one će biti od 1.siječnja iduće godine. Što će biti s PDV-om kao i svim ostalim, sve je predmet rasprava i analiza - poručio je Marić. Ništa konkretnije nije želio reći, jer ističe: "Još je rano".