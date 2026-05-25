'NISMO SVI ISTI'

Plenković se sladi aferom Hipodrom: 'Ovo politički razara licemjerstvo stranke Možemo'

Piše Marta Divjak,
Zagreb: Andrej Plenković daje izjavu medijima | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Premijer je opširno komentirao priznanje Koste Kostanjevića, bivšeg voditelja Hipodroma, koji je priznao krivnju u aferi Hipodrom

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na aktualne političke i pravosudne teme, aferi Hipodrom te optužbe koje stižu iz Srbije.

Reforma pravosuđa i percepcija javnosti

Plenković je na početku izdvojio prošlotjedne aktivnosti Vlade te konferenciju „Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava“, na kojoj su sudjelovali predstavnici hrvatskih pravosudnih institucija, Ustavnog, Vrhovnog i Suda Europske unije.

Benčić o Kostanjeviću i aferi Hipodrom: 'HDZ bi htio da smo svi isti, ali nisu svi u aferama'

- Bila je to prigoda za osvrt na reformske procese u pravosuđu - rekao je Plenković, istaknuvši da se broj neriješenih slučajeva na sudovima redovito smanjuje. Na pitanje novinara o niskoj percepciji građana o pravosuđu, posebno nakon ubojstva u Drnišu, premijer je odgovorio da ta percepcija pati od dvije boljke. 

Plenković tvrdi da je riječ o lažnoj percepciji jer politiku iz procesa izbora sudaca ne utječe već 20 godina i suci se biraju potpuno neovisno. Naglasio je da statistika demantira loš dojam jer je Vlada smanjila broj predmeta i trajanje samih postupaka.

Oštar napad na Možemo zbog afere Hipodrom

Premijer je opširno komentirao priznanje Koste Kostanjevića, bivšeg voditelja Hipodroma, koji je priznao krivnju u aferi Hipodrom. Kostanjević je osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora, mora platiti 40.000 eura kazne i vratiti 450.000 eura nezakonite zarade.

- Pratimo situaciju već godina. Ovdje formalno-pravno može biti riječ o nagodbi, međutim riječ je o priznanju krađe. I to ozbiljne krađe, krađe od 450.000 eura koje je primljeno kao mito. To je, naravno, kada povežemo i s ostatkom novca koji je izvučen iz USO-a, dolazimo do štete od gotovo 2 milijuna eura - izjavio je Plenković.

Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi



Dodao je da ovaj slučaj predstavlja "devastirajući trenutak za Tomaševića i Možemo" te povukao paralelu kako bi mediji reagirali da je HDZ u takvoj poziciji. Posebno je apostrofirao ulogu odvjetnika Ante Nobila, kojeg je nazvao "starim HDZ-ovcem" i "starim desničarom", navodeći da je on stavio temu u eter.

Plenković smatra da ova tema u potpunosti razotkriva suparničku stranku. 

- Ovo je tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva stranke Možemo. Stavlja ih u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela primanja i davanja mita, izvlačenja novca - rekao je, a kao veliki politički poraz Možemo naveo je i činjenicu da nisu na vrijeme zatražili povrat novca u gradski proračun. Prozvao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da bježi od medija i otkazuje konferencije, dok za Sandru Benčić kaže da pokušava nametnuti narativ "da smo svi isti".

- Ne, nismo mi svi isti - poručio je Plenković, zaključivši da je ovo teški poraz stranke Možemo, piše Net.hr.

Odgovor Ani Brnabić i situacija u Srbiji

Na kraju, premijer je komentirao izjavu predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, koja je optužila Zagreb da daje najveću podršku prosvjednicima koji žele srušiti Aleksandra Vučića te im poručila da "idu u Hrvatsku".

- Ne znam koji već put oni kontinuirano ponavljaju tu lažnu tezu da se Hrvatska upliće u unutarnje procese i dugogodišnje prosvjede u Beogradu. Ako je njima to lakše u životu - optužiti za sve Hrvatsku, okej, neka optužuju - jasan je Plenković.

Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om. Šef HDZ-a Zagreb: 'Razotkriven je i Tomašević'

Ustvrdio je da se broj radnika iz Srbije u Hrvatskoj zapravo povećava jer ljudi očito smatraju da im je u Hrvatskoj dovoljno dobro za rad. Optužbe o uplitanju nazvao je potpuno izmišljenima.

- Očito govori o dubini političke krize koja potresa Srbiju, koja je objektivno gledano, zahtjevna. Pa ovi koji su dobri s Kostanjevićem, oni bi htjeli reprizirati taj scenarij u Hrvatskoj. To je cijela poanta - zaključio je.

