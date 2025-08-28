ŠPIJUNSKI SKANDAL Partnerica hrvatskog pilota odavala tajne Srbima s Kosova bliskim Vučiću?

Hrvatski vojni pilot helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J. I. iz Splita našao se u središtu velikog špijunskog skandala koji trese regiju. Županijsko državno odvjetništvou Splitu sumnjiči za špijunažu u korist Srbije. Uz njega je osumnjičena i njegova djevojka A. M. iz Kosovske Mitrovice, sociologinja zaposlena u jednoj njemačkoj organizaciji na Kosovu, piše Večernji list.

Foto: Facebook

Kako je objavila Slobodna Dalmacija, špijunsko klupko počelo se odmotavati nakon što je par uhićen prije mjesec dana na jednom od otoka splitskog arhipelaga. Premda razlozi tog prvog privođenja nisu službeno poznati, pilot je ubrzo pušten na slobodu, dok je njegovoj djevojci određeno protjerivanje iz Hrvatske. Međutim, pretraga njihovih mobilnih telefona otkrila je komunikaciju koja je ukazivala na prenošenje povjerljivih informacija srpskim političarima. Riječ je o podacima koje je J. I. prikupljao tijekom službe na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu mirovne misije KFOR-a pod vodstvom NATO-a.

Nakon tih otkrića, oboje su ponovno uhićeni.

Za kazneno djelo špijunaže hrvatski Kazneni zakon predviđa zatvorsku kaznu od šest mjeseci do pet godina.

Od KFOR-a do “Srpske liste”

Prema neslužbenim informacijama, A. M. je od svoga partnera dobivala podatke o kretanju i planovima KFOR-ovih snaga na sjeveru Kosova, koje je potom prosljeđivala čelnicima Srpske liste, glavne političke stranke Srba na Kosovu koja usko surađuje s vlastima u Beogradu. Istražitelji navode da su poruke razmjenjivali putem aplikacije WhatsApp, a u komunikaciji se spominje i novinar jedne međunarodne agencije kojem su također stizali dijelovi informacija.

Identificirana su najmanje četiri slučaja odavanja tajnih podataka. Jedan se odnosi na djelovanje KFOR-a u Zubinom Potoku, gdje su često dolazilo do napetosti između lokalnih Srba i kosovskih vlasti. Drugi je povezan s uhićenjem Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije, čije je privođenje u prosincu 2022. izazvalo nemire i blokade graničnih prijelaza sa Srbijom.

Veze s međunarodnim misijama

Istraga je pokazala i da je A. M. radila u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava (EULEX) i u misiji UNMIK-a, te da je imala kontakte s brojnim sucima i tužiteljima. Prema navodima izvora, neke od njih je čak pokušavala ucjenjivati. Također je bila bliska s pojedinim istaknutim predstavnicima srpske zajednice na Kosovu, uključujući čelnike nevladinih organizacija i političkih struktura zaduženih za stvaranje Zajednice srpskih općina, piše Večernji list.

Srpske obavještajne službe, tvrde izvori, sustavno su poticale zapošljavanje Srba u međunarodnim institucijama na Kosovu, koristeći njihove pozicije kako bi se prikupljale informacije i vršio pritisak na pravosudne procese.

Iako službeni detalji optužnice još nisu objavljeni, neslužbeni izvori potvrđuju da se radi o jednom od najozbiljnijih slučajeva špijunaže u posljednjih deset godina. Hrvatski pilot i njegova partnerica sada čekaju daljnji tijek istrage, dok se cijela regija s nelagodom pita kakve bi posljedice ovaj skandal mogao imati za povjerenje u međunarodne misije na Kosovu.