Plenković 'skinuo' čak 20 kila: Evo koja je tajna njegove linije

Hrvatski premijer Andrej Plenković izgubio je, kako doznaju 24sata, još pet kilograma od početka kolovoza, pa je riječ o ukupno 20 izgubljenih kilograma u posljednjih nekoliko mjeseci. Sad je, doznajemo, na istoj kilaži kao 2016., kad je preuzeo HDZ i postao premijer.

Tajna nove linije je, osim u jedenju gazpacho juhe, u, kako kažu iz Vlade, manjoj količini hrane i širem smislu zdravije prehrane.

- Jako vodi računa da svakodnevno jede zdravo i umjereno kako se trend ne bi preokrenuo - rekli su iz Vlade.