Sad je, doznajemo, na istoj kilaži kao 2016., kad je preuzeo HDZ i prvi put postao premijer. Tajna nove linije je, osim u jedenju gazpacho juhe, u, kako kažu iz Vlade, manjoj količini hrane i širem smislu zdravije prehrane.
KILE IDU DOLJE
Plenković 'skinuo' čak 20 kila: Evo koja je tajna njegove linije
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski premijer Andrej Plenković izgubio je, kako doznaju 24sata, još pet kilograma od početka kolovoza, pa je riječ o ukupno 20 izgubljenih kilograma u posljednjih nekoliko mjeseci. Sad je, doznajemo, na istoj kilaži kao 2016., kad je preuzeo HDZ i postao premijer.
Tajna nove linije je, osim u jedenju gazpacho juhe, u, kako kažu iz Vlade, manjoj količini hrane i širem smislu zdravije prehrane.
- Jako vodi računa da svakodnevno jede zdravo i umjereno kako se trend ne bi preokrenuo - rekli su iz Vlade.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+