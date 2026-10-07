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MED9 U SPLITU

Plenković: Sredozemlje je zbog nestabilnosti u svijetu postalo strateški ključno područje

Piše HINA,
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Plenković: Sredozemlje je zbog nestabilnosti u svijetu postalo strateški ključno područje
Split: EU MED9 - Bilateralni susret Andrej Plenković i Emmanuel Macron | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Premijer je naglasio da strukturne promjene u globalnom okruženju pokazuju da je stabilnost EU-a neodvojiva od šire mediteranske regije, a da svjetske turbulencije stvaraju veliki pritisak na energetsku sigurnost, opskrbne lance i migracijske tokove kontinenta

Sredozemlje je zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Europske unije, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković na otvaranju sastanka na vrhu MED9 u Splitu. 

Split je u srijedu domaćin samita neformalnog formata koji okuplja devet mediteranskih članica EU-a. U drugi najveći hrvatski grad, između ostalih, stigli su francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. 

Sastanak u Splitu događa se šest mjeseci nakon što je Hrvatska u Dubrovniku bila domaćin i Inicijative triju mora, formata koji okuplja članice EU-a smještene između Crnog, Jadranskog i Baltičkog mora. 

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„Ova dva samita reflektiraju jedinstven položaj Hrvatske kao sredozemnih vrata prema srednjoj Europi”, rekao je Plenković na otvaranju skupa. 

Premijer je naglasio da strukturne promjene u globalnom okruženju pokazuju da je stabilnost EU-a neodvojiva od šire mediteranske regije, a da svjetske turbulencije stvaraju veliki pritisak na energetsku sigurnost, opskrbne lance i migracijske tokove kontinenta. 

„Sredozemlje je postalo ključno područje gdje se konvergiraju mnogi europski strateški izazovi”, kazao je Plenković i dodao da to naglašava potrebu integriranja mediteranske perspektive u šire europske odluke. 

Nakon premijerovog uvoda čelnici će razgovarati iza zatvorenih vrata u tri sesije. Na jednoj od njih gostuje monegaški knez Albert II. zbog svoje ekspertize o održivosti i očuvanju mora, a na drugoj jordanski prijestolonasljednik koji će govoriti o situaciji na Bliskom istoku. 

Plenković se ranije u srijedu sastao s Macronom. Na platformi X napisao je da Hrvatska i Francuska „nastavljaju produbljivati strateško partnerstvo”, osobito na područjima gospodarstva, sigurnosti i obrane, kulture i suradnje unutar EU-a. 

„Razgovarali smo o pregovorima o novom Višegodišnjem financijskom okviru EU-a, važnosti diversifikacije energetske opskrbe u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti, politici proširenja EU-a te stanju na jugoistoku Europe”, dodao je premijer. 

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