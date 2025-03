Plenković: 'Štrajk u školstvu neće biti plaćen! Mislim da je to fer, a mi želimo biti pošteni'

"Danas smo imali veliku raspravu na koaliciji i na užem kabinetu. Želimo biti transparentni i pošteni prema svim zaposlenicima u sustavu obrazovanja. Ministri Fuchs i Piletić su proteklih dana najavili da Vlada neće platiti ovaj štrajk. Mi ćemo danas, radi pravne sigurnosti, transparentnosti i zakonitosti donijeti odluku na telefonskoj sjednici Vlade da štrajk neće biti plaćen", rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i nacionalnog odbora stranke.

Danas će, pojasnio je, svaki zaposlenik u obrazovanju koji sutra misli ići u štrajk biti upoznat da taj štrajk neće biti plaćen. "Mislim da je to fer i želimo biti pošteni. Smatramo da smo učinili jako puno po tim pitanjima", naveo je premijer.

Žao mu je, kaže, da su tri sindikata odlučila organizirati štrajk. "Stav Vlade je da su nam najvažniji učenici, djeca koja žele ići u školu, roditelji koji očekuju da njihova djeca kada idu u školu da se ta nastava održi i da oni napreduju, te da taj proces bude nesmetan", rekao je Plenković.

Naglasio je i kako najveći sindikat u obrazovanju nije za štrajk. "Dakle, ne postoji jedinstvo. Da je baš sve tako loše što smo učinili, onda bi vjerojatno postojala unisona potpora nekoj vrsti prosvjeda, a nje nema", ustvrdio je.

"Mi smo Vlada koja se uhvatila u koštac s temom koju se nitko nije usudio taknuti u zadnjih više od 30 godina, pokušao je donijeti cjeloviti sustav pravičnih, usporedivih mjera za plaće, približno iste plaće za isti posao i isti rad, što je uistinu zahtjevno.... Tu nema savršenog rješenja za to pitanje", naveo je premijer.

Od 2016. do danas, kada se gleda u apsolutnom iznosu, plaće u obrazovanju su, ističe, narasle između 80 i 100 posto neto. Time, kaže, automatski otpada teza da je inflacija pojela rast plaća.

Plenković kaže i kako je on uvijek spreman za razgovor, no 'postoji neki limit'. "Da potpuno ogolimo stvar - ukoliko se nešto pomakne u domeni jednog resora, sad je to obrazovanje, Vlada će se suočiti sa zahtjevima svih ostalih, kao spojene posude", pojasnio je.

Jednodnevni štrajk upozorenja u školstvu započinje sutra u organizaciji tri sindikata obrazovanja i znanosti, traže između ostaloga poboljšanje plaća i koeficijenata te zaštitu i primjeren društveni status. Štrajk organizira Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja te Školski sindikat Preporod.