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SPORNI MIMOHOD

Plenković: 'Sve članice EU-a su pozvane na mimohod u Pariz. Odluku će provesti Kundid'

Piše Ivan Štengl,
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Plenković: 'Sve članice EU-a su pozvane na mimohod u Pariz. Odluku će provesti Kundid'
Zagreb: 177. sjednica Vlade RH | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Predsjednik Zoran Milanović ranije je izjavio da on ne želi hrvatske vojnike tamo, zbog čega je nastala i velika rasprava na relaciji Pantovčak i Banski dvor

Riječ je o skupini o 20-ak vojnika. Danas smo dobili potvrdu da su sve pozvane članice EU-a prihvatile poziv. 20-ak ljudi, simbolična prisutnost na mimohodu. Ministar obrane donio je odluku o njihovom sudjelovanju na mimohodu, on je sukladno zakonu nadležan za ovaj slučaj jer nije riječ o vojnoj operaciji niti misiji već o ceremoniji. Odluku bi trebao provesti Glavni stožer odnosno Tihomir Kundid, izjavio je na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

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Riječ je naravno vojnom mimohodu u Parizu čiji je poziv dobila i Hrvatska. Predsjednik Zoran Milanović ranije je izjavio da on ne želi hrvatske vojnike tamo, zbog čega je nastala i velika rasprava na relaciji Pantovčak i Banski dvor.

- Odluka ne zahtijeva suglasnost predsjednika Republike. Očekujem da načelnik Glavnog stožera poštuje zakon i provede odluku ministra u djelo. U suprotnom, on više ne bi imao povjerenje niti mene niti Vlade, no nadajmo se da do toga neće doći - poručio je.

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Komentari 1
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