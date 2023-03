Plenković komentirao Dekanića, osvrnuo se i na Milanovića: 'On se ponaša protuustavno, ne ja'

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Vlade na kojoj su donijeli i četvrti paket mjera. Kratko se osvrnuo na novi paket.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovaj paket dolazi u posebnom, politički značajnom tjednu. Sutra očekujemo da Sabor izglasa nekoliko zakona koji su bitni. Jedan od toga je zdravstvena reforma, a drugi je zakon koji regulira rad nedjeljom - rekao je. Ponovio je kako je paket vrijedan 1,7 milijardi eura i da se radi o bitnoj potpori za umirovljenike, poljoprivrednike, ribare...

- Što se tiče cijena struje i plina, oni ostaju isti. Struja na 6 mjeseci, plin na godinu dana - ponovio je.

- Snažno se zalažemo na europskoj razini za limitiranje cijene plina, i dogovor koji smo postigli je bio ključna pretpostavka da je tržište reagiralo. To nam omogućuje da kroz mjere učinimo velike napore za gospodarski rast i društvenu koheziju - rekao je Plenković i zahvalio ministrima, kao i socijalnim partnerima, uz čiju pomoć je donesen paket. Zahvalio se i sindikatima, županijama, gradovima...

Na novinarsko pitanje o subvencioniranje velikim tvrtkama za električnu energiju i hoće li Vlada objaviti kojim je tvrtkama pomogla, Plenković je rekao da oni dobivaju pomoć tako da im je fiksirana cijena.

- Ukupni paket je 600 milijuna, ja ne znam taj popis od tih 1000 najvećih napamet. Možemo pitati HEP. Vlada, za razliku od drugih, ima zadaće da brine o cjelini, pa su ove mjere cjelovite. I naša je zadaća da u ovakvim okolnostima pomognemo koliko je moguće svima. Da svim akterima u kontekstu ovih kriza koje su vanjskih karaktera, svi se moraju ponašati odgovorno i, sukladno time, ponašat se na način da svojim djelovanjem i cijenom svojih proizvoda budu primjereni trenutku. Mislim da su na razgovoru koji smo imali, predstavnici udruga itekako svjesni težine i značaja ovih potpora - rekao je.

Što se tiče HEP-a, Plenković je rekao kako će i ta tvrtka "ostati na nogama". Poručio je kako je Hrvatska "gospodarski snažna" zahvaljujući odgovornoj Vladi, rastu BDP-a i turističkoj sezoni.

- Pomagat ćemo primjereno koliko treba. Ne možemo reći da ćemo pomagati beskonačno, ali ćemo mjere kalibrirati sukladno okolnostima u kojima se nalazimo. Moja zadaća kao premijera da u ovako velikoj krizi koja nije do nas, omogućimo da svi idu naprijed i da ostanemo na okupu, na nogama - rekao je.

O Dekaniću: 'Institucije djeluju, Vlada i HDZ ne vrše pritisak'

Na pitanje o uhićenom Damiru Dekaniću, Plenković je rekao kako je dao "jednu jedinu izjavu na tu temu".

- Ja sam rekao tada da je riječ o neusporedivoj situaciji, to je bilo različito. Rekli smo da sve treba rasvijetliti. Institucije djeluju, bez pritiska Vlade i HDZ-a na njih. Ono što slušam od jučer od stranaka poput Domovinskog pokreta i kažu da su vršili pritisak i zvali DORH. To je nedopustivo - rekao je.

- Treba sve rasvijetliti. Na tijelima države je da utvrde o čemu se radi, a na njemu je da govori istinu - rekao je na pitanje zabrinjava li ga što je u sve upleteno i troje policijskih službenika.

- Zakon je dobar, učinio je ono što treba, da ljudi koji su izabrani čine najbolje. Ovo su izvanredne okolnosti koje nemaju veze s time - rekao je Plenković. Na pitanje hoće li ga pozvati da da ostavku ako bude proglašen krivim, Plenković je rekao da do tada "ima vremena" te da Dekanović mandat traje.

Komentirao je izjave Zorana Milanovića da to sve "vodi do vrha".

- Što se tiče insinuacija da je to povezano s nekim na vrhu, to je netočno. Kada bi netko od nas u noći sa subote na nedjelju uopće moglo saznati da se to dogodilo? Što smo imali, male noćne razgovore? Uozbiljite se. Morate pitati USKOK, DORH, policiju, ne mene. Borba je protiv korupcije, to mu se stavlja na teren. On je župan. Da ga netko štiti, onda ne bi došlo do onoga jučer - objasnio je Plenković.

- Što se zataškalo, ako je došlo do uhićenja župana i tri policajca? - upitao je.

- Institucije djeluju samostalno, to je kontekst borbe protiv korupcije za što se mi zalažemo - rekao je.

Na pitanje brine li ga stanje sa nekim bankama, Plenković je rekao kako se situacija prati.

- Imamo i Europsku središnju banku da prati, da se cijeli bankarski sustav odvija prema pravilima. Svi mehanizmi kontrola su vrlo snažni. Ja u ovom trenutku nisam vidio da je ijedna banka unutar EU naišla na takve probleme. S te strane, naravno da sve pratimo, ne podcjenjujemo te vijesti, ali gledamo situaciju kakva je na našem tržištu, za sada je stabilna - rekao je.

Na pitanje što je s prijetnjama bivšoj ministrici Tramišak, Plenković je rekao kako te prijetnje ne provjerava on, već da se treba pitati DORH.

- Mene je to jako zabrinulo kada sam to čuo. To nije mala stvar. Bizarno je bilo to što se njoj prijetio, a da ja to pročitam u novini. U zadnjem mišljenju na rad DORH-a, Vlada je rekla da je DORH i USKOK trebaju češće i redovitije komunicirati s medijima, pa bi sva ova pitanja išla na prave adrese - rekao je.

'Milanović djeluje protuustavno i protuzakonito'

Iako se činilo da je konferencija gotova, Plenković je rekao novinarima: "Čekajte, a što je s Milanovićem?".

- U nizu krivih informacija mislim da je ponovno rekao da djelujem protuustavno. Protuustavno i protuzakonito djeluje Milanović. Zadaća predsjednika je da usklađeno brine o hrvatskim institucijama. On se ponaša na potpuno neprimjeren i protuustavan način, nastoji stalno rušiti Vladu i napada vladajuću stranku. Vrijeđa članove Vlade, ministre. Bilo bi dobro da mediji osvijeste tko se ponaša protuustavno cijelo ovo vrijeme. Tako se nije ponašao niti jedan predsjednik do sada - rekao je Plenković.

- Ovakvo ponašanje ne dolazi u obzir i neće proći bez odgovora, i ovo je odgovor - poručio je.

- Čak je u jednoj kolumni vaših kolega koji su u njegovoj strani vrlo precizno identificirano da je međunarodna zajednica oko njega organizirala 'sanitarni koridor' - rekao je Plenković i poručio kako ne namjerava jedan dan slušati "izljevi budalaština i uvreda", a drugi dan sjedili na sastanku.

Najčitaniji članci