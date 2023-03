Vlada usvojila novi paket mjera za pomoć protiv inflacije: Evo što se sve mijenja od 1. travnja

Vlada je usvojila na sjednici u četvrtak novi, četvrti paket mjera pomoći za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata, težak 1,7 milijardi eura. Premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade rekao kako je cilj socijalna kohezija i da svi "ostanu na nogama" tijekom krize.

Detalje mjere predstavili su u utorak, a Vlada je navela kako će paket mjera ublaži rast cijena energenata, zaštititi od inflacije te dati posebne potpore i poticaje skupinama koje su najranjivije u ovoj krizi.

Cijena struje ista idućih pola godine, a plina idućih godinu dana

Cijene struje i za kućanstva, kao i javni i neprofitnih sektor, ali i poduzetnike ostaju iste idućih pola godine, a plina idućih godinu dana.

Cijena električne energije za kućanstva tako ostaje na 0,059 eura po kilovatsatu do 2500 kilovatsata polugodišnje potrošnje (dakle, od 1. travnja do 30. rujna) te 0,088 eura za iznad toga.

- Važno je da u ovaj vremenski period ne ulazi struja potrošena od 1. siječnja do 31. ožujka. Dakle, kreće se 1. travnja od nule, što znači da je još povoljnije za kućanstvo - pojasnio je premijer u utorak na predstavljanju mjera.

Cijene struje za javni i neprofitni sektor

Cijena za javni i neprofitni sektor obuhvaća ukupno 13.080 korisnika, a odnosi se na vrtiće, škole, fakultete, bolnice, zdravstvene ustanove, udruge, vjerske zajednice, općine, gradove, županije, komunalna poduzeća i druge zajednice koje se ne bave lukrativnim aktivnostima. Cijena je 0,062 eura po kilovatsatu.

- Dakle, svi su pokriveni na priuštiv način i čelnici lokalnih jedinica su oduševljeni - naglasio je premijer.

Cijene struje za male poduzetnike

Cijena električne energije za malo poduzetništvo obuhvaća 80.804 korisnika, a cijena od 0,062 eura ostaje ista za polugodišnju potrošnju ispod 250.000 kilovatsati.

- Praktički je to 95-96 posto hrvatskih gospodarstvenika - dodao je.

Cijene struje za poduzetnike

Poduzetnici će i idućih pola godine plaćati struju po cijeni od 0,036697 eura po kilovatsatu do 250.000 potrošenih kilovatsata za nižu dnevnu tarifu (dvotarifni obračun), 0,070276 eura za obračun po jedinstvenoj tarifi i 0,074789 eura po kilovatsatu za višu dnevnu tarifu. Za potrošnju od 250.000 i 2.500.000 kWh cijena je 0,180 eura. Oni koji potroše više od 2.500.000 kWh idu u cjenovni razred od 0,230 eur/kWh.

- Ovo obuhvaća otprilike 900-tinjak gospodarskih subjekata. Ovo su najveći potrošači električne energije i ova je cijena itekako pozdravljena od svih aktera na sastanku GSV-a. Cijeli paket mjera pozdravili su i Udruga poslodavaca, Gospodarska komora, Obrtnička komora, Poljoprivredna komora, predstavnici svih sindikata, Matica umirovljenika Hrvatske i svi sindikati umirovljenika Hrvatske - rekao je Plenković.

Kod kućanstava se ova mjera odnosi na ukupno 2,115.552 mjernih mjesta i vrijedna je 82 milijuna eura, u javnom i neprofitnom sektoru mjera obuhvaća 13.080 korisnika i vrijedna je 50 milijuna eura, dok je za sektor poduzetništva mjera ukupno vrijedna 464 milijuna eura.

'Cijena plina porasla je za 13, a u EU čak 92 posto'

Prosječna cijena plina za kućanstva (s PDV-om) u EU je bila 131 euro po megavatsatu dok je, naveo je premijer, u Hrvatskoj 41 euro, odnosno 28 eura po megavatsatu s mjerama Vlade.

- I tu smo predzadnji, što je u ovom slučaju dobro. Prosječni porast cijena plina u EU je bio 92 posto za kućanstva, a u Hrvatskoj samo 13 posto i na ovaj način smo osigurali i više nego priuštive cijene plina - naglasio je.

Da nema mjera Vlade, dodao je, po metodologiji HERA-e cijena plina trenutno bi iznosila 69 eura, a od 1. travnja 63 eura. Zahvaljujući Vladi, istaknuo je premijer, ostaje i dalje na 45 eura jer idućih godinu dana ostaje najniža stopa PDV-a od pet posto na isporuku prirodnog plina.

Jednako tako i za grijanje iz toplinskih stanica, ali i na ogrjevno drvo, pelete, brikete i sječku.

Potpora za poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom plina do 10 gigavatsati ostaje ista - 0,0199 eur/kWh, a ostvaruje se vaučerom pomoću aplikacije HAMAG-BICRO.

Trošarine na gorivo, također, ostaju snižene i iznose 0,1063 eura po litri bezolovnog benzina, 0,0531 eura po litri dizela te 0,0351 po litri lož-ulja.

Produžuju se i ograničene cijene toplinske energije za 159.000 kupaca.

Jednokratne naknade za umirovljenike

Vlada će za novi krug jednokratnih naknada za oko 700.000 umirovljenika s mirovinama do 610 eura izdvojiti 64 milijuna eura. Isplata je u travnju ako su korisnici obveznog mirovinskog osiguranja.

Tako će oni s mirovinama do 260 eura dobiti 160 eura pomoći, oni koji primaju do 330 eura mirovine dobit će 120 eura, oni s mirovinom do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom do 610 eura dobit će 60 eura dodatka.

Za 32.000 umirovljenika čije su mirovine iznad prosječne neto plaće, podsjetio je Plenković, ukida se i dodatan doprinos na zdravstveno osiguranje.

- Time će im se raspoloživ dohodak povećati za tri posto. A ujedno kroz izmjene Zakona o doprinosima rješavamo i pitanje koeficijenata za samostalne umjetnike - dodao je premijer.

Mjesečna naknada za ugrožene kupce energenata povećava se na 70 eura

Ostaju i naknade za ugrožene kupci energenata, a to su korisnici osobne invalidnine, zajamčene minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe, naknade za nezaposlene branitelje - njih 69.000. Ta mjesečna naknada za podmirivanje troškova struje, plina ili grijanja povećava se sa 66 na 70 eura.

Jednokratnih 150 eura za 167.000 ljudi, nezaposlenima 100 eura

Dodatnih 35 milijuna eura izdvojit će se za naknade u sustavu socijalne skrbi i nezaposlene branitelje. Tako će jednokratnu novčanu potporu dobiti 167.000 ljudi u iznosu 150 eura.

- Povećali smo je za 17,16 eura u odnosu na raniji paket. Naknada je namijenjena ugroženim kupcima energenata i primateljima doplatka za pomoć i njegu, korisnicima naknade za nezaposlene branitelje, civilnim stradalnicima - kazao je.

Od 70 do 540 eura mjesečno će dobivati pružatelja socijalnih usluga za ublažavanje porasta troškova energije.

- Riječ je o pružateljima socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka, usluge pomoći u kući, udomiteljskim obiteljima... Obuhvat je za sada 506 različitih pružatelja socijalnih usluga - istaknuo je Plenković dodavši kako je vrijednost mjere ukupno četiri milijuna eura.

Dodatnih šest milijuna eura ide i na isplatu po 100 eura jednokratne pomoći nezaposlenima, koji su u evidenciju upisani na dan 1. ožujka 2023.

Do kraja ove godine Vlada nastavlja i s potporama stradalima u potresu - za njih 8795 koji se nalaze u privremenom smještaju. Dobit će jednokratno 265 eura po osobi, a najviše 1327 eura po kućanstvu.

Zakupnike poslovnih prostora oslobađa se primjene indeksa potrošačkih cijena.

Povećanje jednokratne potpore za primatelje dječjeg doplatka

Za 128.000 obitelji primatelje dječjeg doplatka, tj 230.000 djece povećava se jednokratna naknada. Vrijednost je devet milijuna eura.

- Tako će se za jedno dijete dobiti 45 eura, ranije je iznos bio 39,82, za dvoje djece 70, troje djece 100, četvero 130 i petero i više 160 eura. To ide od 1. travnja i obuhvatit će najveći broj ljudi - dodao je istaknuvši kako se nastavljaju i potpore studentima.

Ograničenje cijena osnovnih prehrambenih namirnica

Svinjske lopatice i vratina više nisu na popisu ograničenih cijena pa ih je sad osam.

- Shvatili smo da postoji mogućnost da, ako ostanu ograničene cijene tih proizvoda, ih više neće biti, da će doći do nestašice - objasnio je Plenković dodavši kako su na listu stavili carsko meso.

Cijena suncokretovog ulja bit će nešto niža. Ograničava se na 1,72 eura s dosadašnjih 1,86 eura dok cijene ostalih proizvoda s liste (mlijeko, brašno, šećer, pile, svinjsko mljeveno) ostaju iste. Carsko meso ograničava se na 3,79 eura po kilogramu.

Potpore prijevoznicima, poljoprivrednicima, ribarima, malim mljekarima, drvoprerađivačima, stradalima u potresu...

Predstavljene su i potpore od 347 milijuna eura za prijevoznike u vidu smanjenja cijene dizela od 11,4 posto, odnosno na 0,16 eura po litri, kao i za poljoprivrednike u sektoru govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva i kozarstva, pčelarstva, proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, tako i za male mljekare, ribare, prerađivače drva i proizvođače namještaja, ali i za energetsku učinkovitost zgrada…

