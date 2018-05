Plenković: Takva retorika nije dobra, malo su izdramatizirali

Želim predsjednici uspješan posjet u Italiji i kada se vrati razgovarat ćemo kao što to inače radimo, rekao je premijer Andrej Plenković i naglasio kako se cijela situacija danas malo izdramatizirala, ali da ćemo smiriti loptu.

Na izjavu iz Ureda predsjednice u kojoj se navodi kako Gordan Jandroković laže oko zajedničke sjednice, premijer je rekao da mu je teško komentirati kad nema snimku da netko nešto izgovara, ali i da takva vrsta retorike nije u redu.

- Pogotovo ne one varijante da bi predsjednik Sabora ili Vlade mislili da je demografski problem u Hrvatskoj trenutno in. On je nažalost in desetljećima, a ostat će in u Hrvatsko i drugim zemljama poput nas jako puno godina na dnevnom redu - rekao je Plenković i dodao da podržava sve inicijative koje mogu pridonijeti da se taj problem pokuša riješiti i smanjiti negativni prirodni priraštaj.

- Imamo otprilike 100 rođenja na dan i 150 sprovoda - rekao je Plenković i dodao da nema magičnog štapića i instant rješenja te da rade na cjelovitom pristupu koji ima za cilj stvoriti preduvjete da naše obitelji imaju više djece, a tu se radi o različitim mjerama i ogromnim sredstvima iz niza ministarstava, a tome treba pridodati i ukupni gospodarski rast, rekao je premijer.

- Ako predsjednica i njen tim imaju ideja koje mogu dodatno pomoći, mi ćemo vrlo rado te mjere razmotriti - rekao je, a na pitanje oko komentara oporbe da je to sve uigrani igrokaz se nasmijao.

- Nemam pojma što oporba misli. Oni su toliko igrokaza već prikazali, nažalost i u ovom u Saboru tako da, ako se netko igra igrokaza, vjerojatno se igraju oni - rekao je.

Na pitanje oko ocjene ustavnosti referenduma o promjeni izbornog sustava rekao je da treba ići korak po korak i da su referendumi velika vrednota našeg političkog sustava. Kaže da će prvo vidjeti jesu li zaista prikupljeni svi potpisi te da će se sve sagledavati sa niza aspekata. Tako će jedna od prvih stvari biti i vidjeti jesu li pitanja u skladu s ustavom, ovakva kako su formulirana. Pojasnio je i da svi koraci koji bi išli unazad i na smanjenje onog što je već prihvaćeno oko prava manjina da bi nas to uvelo u domenu punu dilema.

Plenković je naglasio i da Zakon o referendumu treba poboljšanje i da će taj zakon sigurno doći na red, ali da za ustavne promjene treba dvotrećinska većina.

- HDZ ima određene teme koje dugi niz godina stavlja na dnevni red. Jako je teško po ovakvom izbornu sustavu, koji bi se dodatno fragmentirao da se primijeni ono što se sugerira referendumom - rekao je premijer. Kaže da teži za funkcionalnošću političkog sustava, a da fragmentiranje političke scene dovodi u situaciju da teško možete upravljati državom, a to nije dobro.

- Institucije su tu da bi radile za građane i ako se one stalno bave sobom ili su toliko krhke u smislu strukture, onda to nije u državnom interesu - rekao je premijer koji je na kraju dodao i kako je stanje u HDZ-u sjajno.