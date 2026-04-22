KOMEMORACIJA

Plenković u Jasenovcu o ZDS-u: 'Puno smo pričali o kontekstu u kojem je ta pjesma napisana'

Piše Ivan Štengl,
Gospić: Andrej Plenković na obilježavanju 36. obljetnice osnivanja HDZ-a u Ličko-senjskoj županiji | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Komemoracijom „Sjećanje za budućnost“ obilježena je u 81. obljetnica proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, odana počast žrtvama i svim stradalima tijekom ustaškog režima, te iskazano poštovanje preživjelim logorašima.

Komemoraciji su prisustvovali predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljenić, bivši predsjednik RH Stipe Mesić, predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministri unutarnjih poslova Davor Božinović, financija Tomislav Ćorić, vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman...

Po završetku komemoracije govorio je premijer Plenković.

- Kontinuirano se ulaže u spomen područje kako se ono obnavlja. Ovom prilikom pozivam mlade i učenike da posjete Jasenovac da se upoznaju s ovim dijelom hrvatske povijesti - rekao je, prenosi N1.

Zatim se osvrnuo na kulturu sjećanja i pozdrav 'Za dom spremni'.

- Kultura sjećanja je nešto što radimo kontinuirano, kroz naš obrazovni sustav, što su naše političke vrijednosti. Što se tiče te jedne jedine pjesme koja je vezana za početak Domovinskog rata, mi smo bezbroj puta opisali u kojem je kontekstu ona napravljena, kao budnica u Domovinskom ratu. To treba itekako odvojiti od ovoga što se odnosi na Drugi svjetski rat.

Prokomentirao je i spomenuti pozdrav koji se koristi i u drugim situacijama.

- Mislim da je jasna praksa policije i sudova. Imate velik broj prekršajnih prijava i odgovarajuće presude. Stvar je jasna - naglasio je.

- Nema relativizacije, mi smo ovdje 10 godina, ja sam premijer 10 godina i svih 10 godina sam ovdje. Naše izjave su jasne i relativizacija živi u komunikacijskom prostru, ali ako pogledate supstancu, nje nema - istaknuo je Plenković.

Poručio je da financiranje sporta neće prestati.

- Podrška sportu ne znači da podržavamo nezakonite radnje, to je krajnje neprimjereno. To doživljavamo kao nešto što je nevjerojatno. Ako postoji nešto što je nezakonito, što zahtjeva djelovanje tijela kaznenog progona, svima su odriješene ruke, nema nikoga tko će se brinuti o tome da će netko tko je učinio nešto nezakonito biti zaštićen, toga nema. To je jako loša poruka. Ministar Glavina radi cijeli novi sustav kontrole financiranja sportskih saveza - istaknuo je premijer.

