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Plenković u Kninu najavio veće braniteljske mirovine od jeseni

Piše 24sata,
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Plenković u Kninu najavio veće braniteljske mirovine od jeseni
Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Najesen će Vlada u Hrvatski sabor uputiti prijedloge izmjena dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske, rekao je Plenković

Premijer Plenković u ime Vlade čestitao je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

- S ponosom se prisjećamo veličanstvene pobjede koja promjenila tijek hrvatske povijesti. Prisjećamo se svih hrvatskih branitelja a s osobitom zahvalnošću onih koji su položili svoje živote. Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijet svih nedužnim civilnim žrtvama - naglasio je.

Poručio je kako je Oluja bila briljantna pobjeda, oslobodilačka operacija i kruna hrvatske borbe za slobodu. Napomenuo je kako je pobjeda u Oluji spasila Bihać, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini te omogućila mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja. Najavio je i povećanje braniteljskih mirovina.

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 - Danas, tri desetljeća nakon izborene slobode, naša je odgovornost toj slobodi osigurati trajnost i snagu. Naša se zahvalnost ne iskazuje samo riječima, već i konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Stoga će najesen Vlada u Hrvatski sabor uputiti prijedloge izmjena dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine, a nakon što smo 2017. i 2020. ukinuli ranija smanjenja braniteljskih mirovina, ukinut ćemo i posljednje postojeće smanjenje, riječ je o mirovinama vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba koje je uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200 tisuća hrvatskih branitelja -rekao je premijer Plenković.

 - Oluja nas podsjeća da niti jedna prepreka nije premostiva kada vjerujemo u Hrvatsku i kada smo okupljeni oko zajedničkog cilja i na tom ćemo zajedništvu nastaviti graditi Hrvatsku", rekao je premijer.

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