Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je stigao u službeni posjet BiH te će boraviti u Mostaru i Sarajevu, a razlog posjeta je poslati poruku o cjelovitosti BiH i potrebi za dijalogom i smanjenjem napetosti.

Nakon službenog sastanka s predsjedateljem Vijeća ministara Zoranom Tegeltijom stao je pred medije. Tegeltija je izjavio da su zajednički zaključili da BiH i Hrvatska imaju dobre odnose koji se razvijaju uz sve pokušaje pojedinaca da ih predstave na drugi način.

- Naši ekonomski odnosi su na jako visokom nivou. Hrvatska spada u tri zemlje najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera, veliki pad u našoj trgovinskoj razmjeni smo nadoknadili u prvih deset mjeseci ove godine. Očekujemo da će premašiti 2 milijarde eura do kraja godine - rekao je i dodao da će mostovi kod Svilaja i Nove Gradiške biti u interesu građana obje zemlje. Kaže da je važno uspostaviti zeleni koridor na granici s EU, a da je Hrvatska jedina zemlja s kojom mogu razgovarati o tome.

Komentirao je i migracije.

- Migracije se vrlo čudno pomiču, no stav je da Hrvatska neće nikad pristupiti postavljanju žica kako bi spriječili ilegalne migracije, iako je to moda u EU - dodao je.

Plenković: Moramo surađivati oko nezakonitih migracija

- Ovo je moj drugi službeni posjet. Moja prva politička poruka jest da dolazim na tragu svih dosadašnjih posjeta kao prijatelj i partner sa željom da unaprjeđujemo suradnju. Želim poslati i poruku da Hrvatska poštuje Daytonski sporazum i na tom tragu ćemo kroz razgovore sada ponoviti i naš interes za ravnopravnošću Hrvata i da njegovi zastupnici budu legitimno zastupljeni – rekao je.

Kaže da želimo pomoći BiH na putu prema europskim integracijama i kako bi pružili potporu oko pandemije.

- Po pitanju nezakonitih migracija moramo surađivati, važna je suradnja naših policija i nadležnih službi kako bi spriječili da mnogi ljudi ne dođu u situaciju da budu izmanipulirani i završe tragično - rekao je.,,

Kaže da će razmjena sigurno ići preko 2 milijarde eura, a predložio je i zajednički gospodarski forum u Sarajevu sljedeće godine. Istaknuo je i da želi sastanak Vlade i Vijeća ministara u Hrvatskoj, gdje bi na stol stavili sva otvorena pitanja i mogućnosti suradnje.

- Što se tiče unutarnjih političkih pitanja u BiH, ključna je poruka o cjelovitosti BiH i pravilnom funkcioniranju institucija BIH. Razumjeli smo od Tegeltije da je Vijeće imalo svega četiri sastanka od lipnja do sada, a mi u Hrvatskoj se sastajemo barem jednom tjedno. Željeli bismo da institucije BiH budu funkcionalne, da su u njima svi kvalitetno zastupljeni i da takve donose prijedloge zakona i za parlament. Hrvatska ne želi vidjeti ikakve separatističke tendencije unutar BiH i želimo da se poštuje Daytonski sporazum. Tuđman je bio jedan od ključnih aktera koji je pomogao da se dogovor u Daytonu dogodi.

- Što se tiče izbornog zakona, do tog dogovora treba doći kako bi svi narodi bili jednako zastupljeni. Željeli bismo da su naši odnosi prohodni i intenzivni. Zanima me može li se nešto očekivati u 2021. ili će se razgovori produljiti na 2022. Ima nekoliko mjeseci za razgovore, željeli bismo da rezultiraju pravičnim dogovorom. Svi zajedno trebamo učiniti maksimalan napor da u BiH dođe do dogovora i da država funkcionira na legitiman način. Mostar je sada jedan pozitivan primjer i konkretna točka u pronalaženju konsenzusa u izbornom zakonu.

Odlagalište nuklearnog otpada.

Komentirao je i odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori .

- Na tom području riječ je o vojnom objektu, ne živi nitko u blizini te lokacije, i nema ugroze za zdravlje. Kroz dijalog trebamo razjasniti bilo kakve elemente koji su od zabrinutosti - rekao je

- Što se tiče položaja hrvatskog naroda u BiH, jedinstven je stav, moramo ga unaprijediti, moraju biti legitimno zastupljeni, zato je važan proces reformi izbornog zakona - kaže.

'Nekad te formulacije dobiju određeni spin'

Novinari su Plenkovića pitali i o nedavnim izjavama predsjednika Zorana Milanovića. -

- Što se tiče pitanja genocida u Srebrenici, službeni stav Hrvatske nikada nije došao u pitanje. Ja čak smatram i da je predsjednik Milanović uspio objasniti ono što je htio reći, nekad te formulacije jako brzo dobiju određeni spin u medijima. Međutim, vidjeli ste i neke njegove ranije izjave gdje i on oko Srebrenice i genocida nije imao nikakvih dilema - rekao je.