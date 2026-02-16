Plenković u Saboru predstavio Ružića: 'Imamo većinu', HDZ-ovac: 'Mirno spavaj, Arsene'

Na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport, predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je kandidata za novog ministra Alen Ružić, nakon čega je uslijedila rasprava članova odbora.

Pitanje premijeru postavio je zastupnik Arsen Bauk iz Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP). Osvrćući se na političku situaciju, Bauk je upitao premijera ima li osiguranu potrebnu većinu.

- Pitanje se nameće samo od sebe od sinoć, imate li vi, premijeru, uopće glasove da potvrdite ministra u petak - rekao je Bauk.

Premijer Plenković kratko je odgovorio da potrebnu potporu ima.

Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon njegove replike iz publike se mogao čuti komentar jednog člana Hrvatska demokratska zajednica (HDZ): „Mirno spavaj, Arsene.“