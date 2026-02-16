Obavijesti

PREMIJER U SABORU

Plenković u Saboru predstavio Ružića: 'Imamo većinu', HDZ-ovac: 'Mirno spavaj, Arsene'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
31
Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer je odgovorio na pitanje zastupnika Bauka, a jedan od HDZ-ovaca je dodao 'mirno spavaj Arsene'

Admiral

Na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport, predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je kandidata za novog ministra Alen Ružić, nakon čega je uslijedila rasprava članova odbora.

Pitanje premijeru postavio je zastupnik Arsen Bauk iz Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP). Osvrćući se na političku situaciju, Bauk je upitao premijera ima li osiguranu potrebnu većinu.

TOMISLAV KLAUŠKI Plenkovićev HDZ osuđuje sve totalitarizme kako bi razvodnio i obranio ustaštvo Josipa Dabre
Plenkovićev HDZ osuđuje sve totalitarizme kako bi razvodnio i obranio ustaštvo Josipa Dabre

- Pitanje se nameće samo od sebe od sinoć, imate li vi, premijeru, uopće glasove da potvrdite ministra u petak - rekao je Bauk.

Premijer Plenković kratko je odgovorio da potrebnu potporu ima.

Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon njegove replike iz publike se mogao čuti komentar jednog člana Hrvatska demokratska zajednica (HDZ): „Mirno spavaj, Arsene.“

