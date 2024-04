Plenković: 'Uzeo bih u obzir spoznaje o Turudiću da sam ih imao prije procesa imenovanja'

Ne mislim da im je on nešto pomogao. Više se stvorila percepcija u lijevim krugovima da je to nekakav faktor, ali budući da je to čisto kršenje Ustava i temeljnih načela našeg ustavnog poretka, on je u biti njima odmogao. Naime, dogodila su se dva efekta. Jedan je ogromna mobilizacija birača HDZ-a i naših partnera (HSLS-a, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika). Obilazio sam teren zadnjih osam godina i mogu osjetiti kakva je situacija na terenu, a ona je nikad angažiranija, nikad većeg motiva za obnovu povjerenja hrvatskih građana, rekao je premijer Andrej Plenković u intervjuu za Večernji list na pitanje ' Jeste li sad manje uvjereni u pobjedu nego 2020. godine s obzirom na angažman Milanovića?'

- U konačnici, ove prve ankete govore da smo u velikoj prednosti, gotovo 20 mandata, što je sasvim suprotno od onoga što je ta agencija projicirala prije četiri godine, kada su nas držali u „egalu“ s Restart-koalicijom, a mi smo pobijedili sa 25 razlike. Tako da ne vidim nikakav pozitivan efekt. Dapače, vidim veliku rezigniranost birača centra prema Milanoviću i njegovim podupirateljima, koji time što ga podupiru krše Ustav, i vidim sve veću potporu nama i našim partnerima - nastavio je.

Premijer Plenković temelji svoj optimizam na rezultatima proteklih osam godina, ističući stabilizaciju u teškim situacijama poput pada Agrokora, krize brodogradilišta, pandemije COVID-19 i posljedica Putinove agresije na Ukrajinu. Uspjeli su zaštititi građane i ostvariti socijalnu koheziju, dok su plaće rasle za 490 eura, mirovine za 62 posto, a minimalna plaća za 103 posto. Naglašava i porast razvijenosti Hrvatske u EU s 62 na 76 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Dodatni optimizam temelji na odgovornom vođenju zemlje i sposobnosti ostvarivanja strateških ciljeva, što po njemu razlikuje njih od političke konkurencije.

Obnova nakon potresa, kao i brojni drugi izazovi s kojima se naša zemlja suočila, izazvali su opravdane kritike i zabrinutost među građanima.

- Što se tiče obnove, podsjetimo se prije svega na razmjere šteta. Niti jedna druga zemlja nije imala tako razoran potres u svom glavnom gradu, i to u dijelovima grada gdje su zgrade stare više od sto godina i koje nisu građene po protupotresnim standardima. Dakle, štete su bile enormne. Nakon toga dogodio se razoran potres na Banovini. Temeljito smo analizirali i vidjeli kolike su štete. Za razliku od demagoga koji nisu činili ništa – tu su nam se pred Saborom vezivali ovi iz Možemo jer da treba raditi donatorsku konferenciju – izborili smo se za milijardu eura iz Fonda solidarnosti, još milijardu i 550 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, tu su i zajmovi Svjetske banke i sredstva iz državnog proračuna. Sve skupa, tri i pol milijarde eura za obnovu. Znate, što su brojevi veći, to ljudi imaju manje osjećaja koliko je to novca - kaže Plenković.

Milanović je izjavio da je motiv za njegovu izbornu kandidaturu imenovanje Turudića glavnim državnim odvjetnikom.

Plenković je istaknuo da je proces odabira glavnog državnog odvjetnika proveden u skladu sa zakonom. Državno-odvjetničko vijeće je pokrenulo postupak, a nakon što se četvero kandidata javilo, Turudić je bio ocijenjen kao najbolji na saborskom odboru i intervjuu u Vladi. Plenković je naglasio da su spekulacije o Turudićevim ranijim kontaktima irelevantne te da je bitno kako vidi svoju ulogu u Glavnom državnom odvjetništvu i kako je postupao u skladu sa zakonom.

- Pa možda bih tada razmotrio. Sad mi se teško vratiti u taj film. Uzeo bih u obzir, naravno, nešto što vidim na početku. Ali da prođe procedura, pa mi onda netko kasnije pametuje ili podmeće, onda to više nije bitno. Bitni smo mi kao Vlada. To nije taština, nego normalan stav nekoga tko upravlja i ne dopušta da mu se baš svaka šuša razmeće demontiranjem zakonitih procesa - rekao je.