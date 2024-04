Domovinski pokret isprozivao je Plenkovića i Milanovića: Tko je Master of Pupp(ov)ets i zašto...

Zoran Milanović i Andrej Plenković vode javnu raspravu o tome tko više pleše na rubu zakona, Plenković i ministri na rubu kaznenog zakona ili Milanović na rubu Ustava. No, obojica su svesrdno, kao premijeri, darivali Milorada Pupovca, nekretninama, novcem, poslovima – od drvosječa do novinara. Zanimljivo je kako Master of Pupp(ov)ets upravlja svojim lutkama na koncu i nitko ne postavlja pitanje njegove političke, a kamoli zakonske odgovornosti, stoji u priopćenju za medije Domovinskog pokreta u kojem su se žestoko obrušili na premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića zbog, kako navode, "darivanja Milorada Pupovca..."

U priopćenju naslova "DP: Tko je Master of Pupp(ov)ets i zašto s njim na rubu zakona plešu Milanović i Plenković?!" dalje navode:

- Suborci iz Minhenske bojne, Milanoviću i Plenkoviću, što vi stvarno mislite da je Boris Milošević nosio ''spiskove'' s podobnim Srbima da im se isplati novac iz proračuna, a da to Master of Pupp(ov)ets nije znao ili osobno odobrio? I dok se vi bavite zabavnim hranjenjem kravica, luđačkim košuljama, izgradnjom lukobrana, zapošljavanjima podobnih, ova bitna pitanja ostaju bez odgovora - pišu iz DP-a.

Na kraju poručuju:

- Milanoviću i Plenkoviću, čemu služe i zašto Hrvatska plaća 40 hajdučkih špilja Alidedi Master of Pupp(ov)etsu? Čemu to služi? Jeste li sigurni da time ne sudjelujete u Srpskom svetu?

