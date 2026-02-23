Obavijesti

MINISTAR U IZRAELU

Plenković uzvratio: 'Milanović nema ovlasti određivati gdje će naši ministri putovati...'

Zagreb: Izjave Andreja Plenkovića nakon sjednice | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vlada čuva nacionalne interese i jača snagu Hrvatske vojske više nego ijedna vlada prije nje, rekao je Plenković...

Ministar Ivan Anušić je u Izraelu kao političar, a ne kao vojnik, istaknuo je predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva stranke.

Prvi čovjek stranke osvrnu se na komentar predsjednika Zorana Milanovića o odlasku ministra Anušića u Izraelu. Plenković je poručio da Vlada samostalno vodi svoju politiku i odlučuje o međunarodnim aktivnostima svojih članova. 

- Politički komentari mogu se čuti i biti u eteru, ali predsjednik nema nikakve ovlasti određivati gdje će ministri i Vlada ići u posjet - rekao je Plenković. 

Naglasio je i kako Vlada sustavno ulaže u obrambeni sustav i jača vojsku. 

- Vlada čuva nacionalne interese i jača snagu Hrvatske vojske više nego ijedna vlada prije nje - poručio je Plenković. 

Podsjetio je i kako je izraelski ministar vanjskih poslova bio kod nas u Hrvatskoj. 

- Mi razgovaramo s Izraelom, kao što razgovaramo i s palestinskim predstavnicima - rekao je Plenković. 

Dodao je i kako ministar Anušić zna zašto ide u Izrael i što se tamo radi. 

-  O čemu tamo razgovaraju, to treba pitati njega - rekao je premijer. Dotaknuo se  i ideje o Dabrinom zakonu koja se pojavila u političkom prostoru, odbacivši mogućnost da vladajuća stranka takvu inicijativu podrži. 

- Ta ideja o novom zakonu uopće nije na stolu i nema teoretske šanse da HDZ to podrži - poručio je Plenković. 

