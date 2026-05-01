Plenković: 'Vjerujem da će u odgovarajućem vremenskom roku Pavlek biti izručen'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u petak, nakon informacije o uhićenju Vedrana Pavleka, bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza, kako vjeruje da će, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, u odgovarajućem vremenskom roku doći i do izručenja.

- Dobili smo tu informaciju. Hrvatska policija i Državno odvjetništvo izdali su sve potrebne naloge. Suradnja sa policijom Kazahstana je očito urodila plodom . Oni su imali saznanja da je u Kazahstanu i nakon nekoliko dana došlo je do uhićenja - rekao je Plenković novinarima u Okučanima, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak.

Naveo je kako sada slijedi pravna procedure te vjeruje - ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, u odgovarajućem vremenskom roku će doći i do izručenja Pavleka.

Plenković je, komentirajući činjenice da su dojave o lažnim bombama slali i maloljetnici, čestitao policiji i stručnjacima za kibernetički kriminal što su poduzeli maksimalne napore da se identificira o kome je riječ.

Oko 740 dojava o lažnim bombama u zadnjih 20-tak dana

- Sve skupa je bilo oko 740 dojava u zadnjih 20-tak dana. Skoro 600 škola, preko 100 dječjih vrtića, trgovački centri, bolnice, hoteli, čak i neke privatne kuće i zgrade. Sve je to donijelo poprilično nemira među ljude, roditelje, među učenike, profesore, pacijente, liječnike i medicinske sestre. Na kraju se ispostavilo da je riječ o skupini zaista mladih ljudi. Ili su to stariji maloljetnici ili mlađi punoljetnici - kazao je.

Naveo je da sada traje policijski postupak, a svoj dio posla je obavilo i Državno odvjetništvo. Pri tome su sudovi negdje donije odluke da se odredi istražni pritvor a negdje ne.

Plenković je kazao da danas - zbog razvoja tehnologija, brojna djeca provode puno vremena na internetu gdje im je dostupno gotovo sve, pa i ne uvijek ono što je dobro i korisno za njihov razvoj i opće društvene aktivnosti. Stoga se i upuštaju u "ovakve lažne uzbude i prijetnje" a u biti vjerojatno nesvjesni da kada to rade, čine ozbiljna kaznena djela za koja je zapriječena jedna do osam godina zatvora.

- Upozoravam sve, naročito mlade, da to ne rade. Da se klone čudnovatih grupa po internetu gdje niti ne poznaju s kim u biti komuniciraju - poručio je.

Smatra da se radi o zabrinjavajućem obrascu ponašanju koji je mahom inspiriran neprihvatljivim sadržajima na internetu koji rade stvari koje su devijanstne i zabrinjavajuće.

Vlada će u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva

Plenković je, upitan boji li se da će ako se nastavi visoka inflacija to utjecati na turističku sezonu te je li razgovarao o tome sa ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom, najavio je da će u utorak biti veliki sastanak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici koji će biti posvećen priprema za turističku sezonu. Na njemu će biti predstavljen i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, zakon o strancima te zakon o neprijavljenom radu.

Istaknuo je i da je za sada, ono što im Glavina govori na tjednoj bazi, situacija solidna. No, vidjet će se kako će se okolnosti razvijati.

Vezano uz podatke o inflatornim pritiscima rekao je da su oni, nažalost, očekivani.

- To je kada dođe do rasta cijena energije, cijena energenata. Nadamo se da će se smiriti ta situacija - kazao je.

Najavio je i da će Vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva. "Tako i tu ostajemo na razini priuštivosti. Međutim, ovo je van domašaja bilo koga. Da je na našem mjestu i netko drugi ne bi imao puno drugog manevarskog prostora nego raditi ono što radimo", naglasio je premijer.